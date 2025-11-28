Prefeitura de Araxá convoca entidades para inscrição no Fórum de Eleição do Conselho Municipal de Saúde

A Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e do Conselho Municipal de Saúde de Araxá (CMSA), convoca as entidades da sociedade civil para participarem do processo de eleição que irá compor o Conselho para o quadriênio 2026-2030. As inscrições já estão abertas e seguem até o dia 5 de dezembro, conforme edital disponibilizado.

O processo eleitoral garante a participação democrática de diversos segmentos que representam usuários, trabalhadores e prestadores de serviços do Sistema Único de Saúde (SUS), fortalecendo o controle social e a construção das políticas públicas de saúde no município.

De acordo com o edital, podem se inscrever entidades representativas de usuários do SUS, trabalhadores da saúde e prestadores de serviços, desde que possuam no mínimo dois anos de existência comprovada. As vagas contemplam categorias diversas, como associações de moradores, organizações religiosas, movimentos sociais, sindicatos, conselhos profissionais, federações, entre outros.

O secretário municipal de Saúde, Sebastião Donizete, reforça a importância da participação das instituições para fortalecer o controle social em Araxá.

“A eleição do Conselho Municipal de Saúde é um momento essencial para garantir representatividade, diálogo e participação popular. Incentivamos todas as entidades aptas a realizarem sua inscrição até o dia 5 de dezembro, contribuindo para um conselho ainda mais atuante e plural.”

A eleição será presencial, com voto secreto, no Plenário da Câmara Municipal de Araxá, no dia 4 de fevereiro de 2026, das 8h às 12h.

As entidades interessadas devem acessar o edital completo pelo QR Code disponível na publicação ou pelo link: https://tinyurl.com/442bhb82, e realizar a inscrição dentro do prazo.