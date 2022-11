Prefeitura de Araxá e Estado avançam nas tratativas para construção do Hospital Municipal

A Prefeitura de Araxá, por meio do Prefeito Robson Magela, retornou ao Governo de Minas na última quinta-feira (03) para discutir o apoio do Estado na construção do Hospital Municipal na cidade. O encontro com o secretário-geral do governo e vice-governador eleito de Minas Gerais, Mateus Simões de Almeida, também tratou da análise do cadastro feito pelo Município para viabilizar a implantação da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal.

A reunião, que aconteceu na sede da Cidade Administrativa Tancredo Neves, em Belo Horizonte, também contou com a participação do deputado estadual Bosco e o presidente da Câmara Municipal de Araxá, Raphael Rios, que reforçou a solicitação para implantação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) em Araxá. O vereador já havia apresentado essa demanda da cidade em encontro com o governador Romeu Zema.

De acordo com o vice-governador eleito, o Estado vai analisar o projeto de construção do Hospital Municipal para definir o suporte financeiro que poderá ser investido na proposta e acompanhar o processo de cadastro para custeio de leitos de UTI Neonatal na Santa Casa. Em junho deste ano, a secretária municipal de Saúde, Cristiane Gonçalves, já havia debatido a necessidade de implantação de uma unidade hospitalar para atendimentos de média e alta complexidade (serviços de saúde que atualmente são realizados em outros municípios) com o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti.

Segundo o prefeito Robson Magela, a parceria entre o Município e o Estado se fortalece a cada encontro. “Essa união é um enorme avanço para saúde pública de Araxá e para todo o seu desenvolvimento. Estamos trabalhando incansavelmente para que a cidade seja referência na região e para que a população tenha a saúde que tanto merece. Não podemos admitir enquanto gestor público que a população araxaense busque serviços de saúde de média e alta complexidade em outras cidades. Temos que trabalhar para que toda essa estrutura seja oferecida em Araxá”, ressalta.

De acordo com o deputado estadual, Bosco, a reunião foi extremamente positiva. “Queremos que a UTI Neonatal, o Hospital Municipal e o SAMU se tornem realidade para Araxá e estamos trabalhando em conjunto. O vice-governador eleito, Mateus Simões, se prontificou a colaborar com todos os detalhes necessários para a implantação desses projetos devida importância da cidade para a região. ”

O presidente da Câmara Municipal, Raphael Rios, conta que o encontro é mais uma avanço nas negociações para a implantação desses importantes projetos para a saúde pública de Araxá. “As solicitações para implementação do SAMU no município, por exemplo, já tinham sido realizadas diretamente com o governador Romeu Zema no início de 2021. Tivemos uma resposta positiva sobre a previsão para Araxá e demos andamento em todas as tratativas. Agora, vejo esse ganho para a nossa saúde cada vez mais perto”, destaca Raphael.