Prefeitura de Araxá e Sine já encaminharam mais de 2,5 mil trabalhadores para qualificação profissional

A parceria entre a Prefeitura de Araxá e o Sistema Nacional de Emprego de Araxá (Sine) com o Sistema “S” já encaminhou, nos últimos quatro anos, mais de 2.500 trabalhadores para cursos de qualificação profissional. Os cursos são voltados para as áreas de comércio, gastronomia, turismo, indústria, agricultura e construção civil.

A iniciativa faz parte de projetos voltados à qualificação gratuita de mão de obra local, destinados a todos os cidadãos araxaenses. Alguns, inclusive, possuem subsídios para os alunos.

Outro projeto é o “Minas Forma”, que contempla Araxá com várias vagas e visa atender a população com renda de até dois salários mínimos, priorizando mães solo e mulheres cuidadoras, jovens, mulheres com faixa etária acima de 40 anos e pessoas com deficiência. Os pré-requisitos de faixa etária e escolaridade necessários são considerados de acordo com cada curso ofertado.

Para ter acesso ao serviço, o trabalhador deve ir até a unidade do Sine Araxá (Rua Domingos Di Mambro, 850, Vila Silvéria), onde um profissional realizará a análise do perfil do cidadão. A partir da triagem, a pessoa poderá ser encaminhada para realizar o curso gratuitamente. Atualmente, as qualificações estão sendo oferecidas nas áreas de gastronomia, turismo e comércio.