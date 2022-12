Prefeitura de Araxá firma convênio com a Associação de Apoio a Pais de Autistas de Araxá

A Prefeitura de Araxá firmou convênio no valor de R$ 120.000,00 com a Associação de Apoio a Pais de Autistas de Araxá (A&+). O termo foi assinado pelo prefeito Robson Magela na manhã desta quarta-feira (21) e será pago em parcela única por meio de recurso próprio.

Participaram do ato de assinatura o presidente da Câmara Municipal, vereador Raphael Rios, autor da indicação do convênio; a presidente da entidade, Susana Cardoso, e as diretoras Ana Cláudia de Paiva, Paloma Resende e Jane Pereira.

A entidade sem fins lucrativos existe desde 2014 e oferece apoio aos pais de autistas através de grupos de encontro, que se reúnem periodicamente para trocar experiências. De acordo com Susana, a verba será utilizada para a aquisição de uma sede e o início de seu funcionamento.

“O sentimento de hoje é de conquista, é uma grande alegria para nós participar deste ato, pois esta luta é antiga. Estamos buscando uma sede para acolher as famílias de autistas que passam por tantas dificuldades e não possuem o apoio necessário. Queremos que Araxá se torne referência no tratamento e acolhimento do autista, e nunca vimos tanta preocupação com o social como nesta gestão. Agradecemos imensamente o apoio da Prefeitura de Araxá e do Poder Legislativo, que é um ponta pé inicial importante para a concretização deste projeto”, destaca Susana.

Segundo o vereador Raphael Rios, esse projeto faz a diferença na vida de autistas e de suas famílias. “Pais e mães que se dedicam muito agora terão um atendimento especializado e o suporte que sempre esperaram. É sobre cuidar de quem cuida. O trabalho realizado pela associação é fantástico e nós ficamos muito felizes em poder contribuir com essa causa tão séria e importante para os araxaenses”, ressalta.

O prefeito Robson Magela destaca o trabalho sério e cuidadoso do Terceiro Setor a uma causa tão importante como a do autismo. “Esse recurso foi assinado com muito orgulho e satisfação, pois sei que é destinado a uma causa nobre. As entidades assistenciais e educacionais poderão sempre contar com o apoio da Administração Pública”, reforça o prefeito.