Prefeitura de Araxá firma convênio com Associação Educacional de Promoção Humana Araxaense

A Prefeitura de Araxá firmou convênio no valor de R$ 40.000 com a Associação Educacional de Promoção Humana Araxaense (Aephar). O termo foi assinado pelo prefeito Robson Magela nesta terça-feira (4) e será pago em parcela única por meio de recursos próprios. A assinatura contou com a presença da presidente da entidade, Lídia Nara da Silva Benfica, e do vereador Pastor Moacir, autor da indicação do convênio.

A associação é uma entidade sem fins lucrativos que oferece de forma gratuita para crianças e adolescentes carentes, cursos de computação, crochê, bordado, além disso, realiza também a doação de marmitas, roupas e brinquedos. A entidade presta esses serviços desde 2019 e atende cerca de 170 pessoas no bairro Bom Jesus.

De acordo com Lídia Nara, o apoio da prefeitura foi fundamental para manter as atividades da entidade. “Estávamos prestes a fechar as portas devido à dificuldade financeira, porque para tudo a gente precisa de recursos, e a associação é muito importante para a comunidade. Nossos cursos tiram as crianças das ruas, crianças que não tem estrutura familiar, muitas vezes os pais estão presos, são criados pelos avós, pelos tios. Então, envolve a questão social e a educacional”, explica.

O vereador Pastor Moacir destaca a importância da parceria. “Eu creio que essa visão de apoiar o Terceiro Setor é importantíssima. Eu conheci o trabalho que essa associação desenvolve no Setor Norte, e é um trabalho muito bonito, as pessoas ficam felizes por participar”, reitera.

O prefeito Robson Magela reitera que a Gestão Municipal sempre vai apoiar o trabalho de entidades do Terceiro Setor em Araxá que prestam um trabalho sério. “A Administração Municipal está muito feliz em poder contribuir com o trabalho por instituições como a Aephar desempenha. É um papel fundamental no auxílio do Município ao atendimento à população, e nada mais justo que o Poder Público contribua financeiramente para manter suas atividades”, conclui o prefeito.