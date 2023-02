Prefeitura de Araxá firma convênio com o SOS

A Prefeitura de Araxá firmou convênio no valor de R$ 264.998,00 com o Serviço de Obras Sociais (SOS). O termo foi assinado pelo prefeito Robson Magela na tarde desta quinta-feira (23) e será repassado em 10 parcelas, por meio de recursos próprios da Administração Municipal, para manutenção e custeio da entidade.

O presidente do SOS, Cícero Ricardo de Paiva, ressalta que o apoio da Administração Municipal é muito importante. “A assinatura desse convênio traz a garantia de mais um ano de SOS aberto. Agradeço à Prefeitura de Araxá, o apoio e o carinho com a nossa instituição”, afirma.

“A parceria da gestão atual com o SOS só tem dado ótimos frutos para toda a comunidade araxaense. Com as gestões anteriores, o SOS era deixado de lado e quase fechamos diversas vezes. Agora, com o apoio da atual gestão, nós conseguimos oferecer um serviço de qualidade para toda a população”, completa.

O prefeito Robson Magela reafirma a importância do trabalho realizado pelo SOS em Araxá. “Esse convênio é fundamental para que a entidade continue prestando um serviço de excelência em nossa cidade. É uma parceria que faz a diferença no município no atendimento de assistência social, principalmente para famílias carentes”, conclui.