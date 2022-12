Prefeitura de Araxá firma convênio com Obras Sociais Allan Kardec Paz e Amor

A Prefeitura de Araxá firmou convênio no valor de R$ 50.000,00 com as Obras Sociais Allan Kardec Paz e Amor. O termo foi assinado pelo prefeito Robson Magela na tarde desta segunda-feira (12) e será pago em parcela única por meio de recursos próprios do Município. A assinatura contou com a presença do presidente da entidade, Divaldo Lemos, e de sua esposa Joana Darc Lemos, atuante nos trabalhos realizados pela Associação. O vereador Bosco Júnior, autor da indicação do convênio, também participou do momento.

A entidade sem fins lucrativos existe há 40 anos e oferece para diferentes idades, serviços básicos, como doação de roupas, cortes de cabelo, distribuição de alimentos e campanhas para arrecadação de remédios. De acordo com Divaldo, a verba será utilizada para a obra do local e irá melhorar de forma significativa os atendimentos. “Esse valor é muito importante para nós que trabalhamos diariamente nas Obras porque sabemos que vamos conseguir beneficiar mais alguém com esse auxílio. É uma alegria muito grande e uma gratidão imensa”, comemora o presidente da Associação.

Segundo o vereador Bosco Júnior o trabalho realizado pela entidade é admirável e deve ser conhecido por todos os araxaenses “Somente conhecendo a instituição de perto para entender a dimensão dessas ações. São vários familiares e amigos envolvidos que se encontram no local para oferecer um tempo do seu dia para ajudar o próximo. É um trabalho já conhecido na região e fundamental para nossa cidade. Ficamos muito felizes do Poder Público contribuir com as pessoas e instituições que tem seriedade nesse tipo de prestação de serviço”, ressalta.

O prefeito Robson Magela destaca que a gestão vai continuar trabalhando e contribuindo com o Terceiro Setor da cidade. “As entidades assistenciais e educacionais prestam um trabalho sério e admirável para a população de Araxá. Estamos muito felizes em assinar mais um termo de fomento e auxiliar mais uma vez o trabalho tão lindo que é desenvolvido pelas Obras Sociais Allan Kardec. O Poder Público deve sim contribuir com a manutenção do local e com o que mais for necessário para a atuação da Associação por meio desse repasse”, reforça o prefeito.