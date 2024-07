Prefeitura de Araxá inaugura primeira Praça Inclusiva da cidade

Um símbolo de inclusão, respeito e amor. A Prefeitura de Araxá inaugurou a primeira Praça Inclusiva da cidade, a Praça do Senac, localizada no bairro Fertiza, nesta segunda-feira (1°). Este novo espaço público foi projetado para oferecer um ambiente seguro e adequado para a prática de atividades recreativas, especialmente para pessoas com deficiência, incluindo crianças, jovens e adultos. A indicação para a costrução da praça foi feita pelo vereador Raphael Rios.

Além de beneficiar a comunidade em geral, a praça foi estrategicamente implantada próxima à sede da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Araxá, garantindo que os alunos da instituição tenham fácil acesso a um local apropriado para atividades ao ar livre.

Com uma área total de 2.701,56m² e um investimento de R$ 1.311.233,95, as obras envolveram a implantação de brinquedos adaptados, construção de dois banheiros acessíveis (masculino e feminino), paisagismo especial, cercamento para maior proteção dos usuários e a execução de um novo piso para a quadra. Foram também realizados serviços de pintura, instalação de alambrado, gol e tabela de basquete.