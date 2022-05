Prefeitura de Araxá inclui informática na grade curricular da Educação de Jovens de Adultos

Estimular a independência dos alunos trabalhando ferramentas tecnológicas dentro da sua realidade. Com esse objetivo, a Prefeitura de Araxá implantou laboratórios de informática na grade curricular dos anos iniciais da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

As aulas acontecem uma vez por semana em todas as seis escolas que oferecem a EJA. “São pessoas que estão no processo de alfabetização, sendo a maioria idosos. Dessa forma, a gente promove não só a alfabetização do ponto de vista do conhecimento da língua, como também da tecnologia”, explica a coordenadora da EJA, Selma Maria de Oliveira.

Ela explica que muitos desses alunos dos anos iniciais sequer tiveram contato com um computador, encontrando dificuldade até mesmo em fazer uso de um caixa eletrônico ou do próprio aplicativo de celular de envio de mensagens instantâneas.

“A iniciativa busca incluir a pessoa em processo de alfabetização à tecnologia digital, com aulas que apresentam a interface do computador, editor de textos, armazenamento e transferência de arquivos, navegação na internet, recebimento de e-mails e uso de aplicativos de forma a criar mais intimidade entre o aluno e a tecnologia”, conclui.