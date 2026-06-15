Projeto Teia Sustentável: Fundação Cultural entrega cobertores de tecidos reaproveitados à Equoterapia Prosseguir

A Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB) realizou uma nova entrega de cobertores por meio do projeto Teia Sustentável nesta segunda-feira (15). Nesta etapa, 34 cobertores foram destinados à Equoterapia Prosseguir. O projeto é desenvolvido pelo Ateliê de Tecelagem Hermantina Drummond, em parceria com a empresa McCain.

A iniciativa chega ao segundo ano transformando materiais que seriam descartados em novos produtos destinados a ações sociais. Os uniformes usados, doados pela McCain, passam por um processo artesanal no ateliê. Os melhores pedaços dos tecidos são recortados, reaproveitados e unidos para formar os cobertores.

De acordo com a coordenadora do Ateliê de Tecelagem, Patrícia Padovani, a proposta une sustentabilidade, trabalho manual e solidariedade. “Os uniformes seriam descartados pela empresa, são doados aqui para a Fundação e nós transformamos em cobertores. São vários retalhos do uniforme que ganham uma nova finalidade pelas mãos das nossas tecelãs. Isso ajuda o meio ambiente e dá um novo significado aos tecidos”, destaca.

Os cobertores serão distribuídos pela Equoterapia Prosseguir após uma triagem interna, para garantir que a doação chegue às famílias que mais necessitam. A entrega também reforça a importância das parcerias entre instituições, empresas e poder público em ações de cuidado e acolhimento.

Para o presidente da Equoterapia Prosseguir, Mário César Alves, a doação acontece em um momento importante. “É de suma importância para a gente. Temos muitos assistidos em vulnerabilidade social e, com esse tempo frio, esses cobertores chegam em boa hora. Agradecemos a parceria da Fundação e da McCain por fazer com que essa doação chegue às mãos de quem realmente precisa”, afirma.