Prefeitura de Araxá inicia aulas da Transitolândia

A Prefeitura de Araxá iniciou a temporada 2023 das aulas da Transitolândia nesta terça-feira (14). O projeto conta com a parceria entre as Secretarias Municipal de Segurança Pública e de Educação com o Conselho Comunitário de Segurança Pública de Araxá (Consep) e o 37º Batalhão de Polícia Militar, onde está instalada a mini-cidade para a realização dos cursos práticos e teóricos para alunos de 6 a 10 anos.

Segundo a secretária municipal de Educação, Zulma Moreira, o objetivo do curso é fazer com que as crianças aprendam sobre o trânsito e passem o conhecimento adquirido para os pais. “O propósito da Educação Infantil para o trânsito é formar cidadãos mais conscientes, cuidadosos e responsáveis. Além disso, uma criança bem informada pode fazer os mais velhos se recordarem das regras do trânsito”, explica.

O secretário municipal de Segurança Pública, Daniel Rosa, afirma que o projeto vai atender mais de 1.500 alunos em 2023. “Esta parceria entre a Segurança Pública, a Educação e a Polícia Militar é de extrema importância e necessária para que o projeto seja realizado e atenda todos os alunos da Rede Municipal de Ensino”, afirma.

Transitolândia

O projeto Transitolândia tem como objetivo promover ações de educação, conscientização e sensibilização do trânsito voltado para os alunos. O espaço fica no 37° BPM, onde são realizadas aulas práticas, palestras e conteúdos lúdicos adequados a cada faixa etária. O objetivo principal é educar crianças e adolescentes para a cidadania e segurança no trânsito na condição de pedestres e passageiros.