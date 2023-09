Prefeitura de Araxá inicia construção da nova ponte sobre o Ribeirão Pirapetinga

A Prefeitura de Araxá iniciou a obra para a construção da nova ponte sobre o Ribeirão Pirapetinga. A estrutura ficou totalmente comprometida com o passar dos anos e o local agora será revitalizado. O prefeito Robson Magela assinou a ordem de serviço da empresa vencedora da licitação nesta quarta-feira (27).

A nova ponte irá receber um contraforte/ala reforçado com gabião tipo caixa, com o objetivo de suportar possíveis deslizamentos de solos em suas cabeceiras, além de apresentar uma fundação mais robusta do tipo profunda.

Além disso, a nova ponte será de estrutura mista, concreto armado e estrutura metálica. O tabuleiro onde trafegam os veículos será de laje maciça de concreto armado, apoiado em longarinas e transversinas de vigas metálicas, que irão vencer um vão também de 11 metros.

Com o valor estimado de R$1.206.827,720 e previsão de conclusão para 5 meses, o trabalho foi iniciado pela demolição integral da atual ponte que foi condenada após ceder parte de sua ala/contraforte durante os períodos intensos de chuvas.

O secretário Municipal de Obras Públicas e Mobilidade Urbana, Ângelo França, afirma que o objetivo do trabalho é facilitar o tráfego de escoamento de cargas com a segurança e conforto para os moradores.

“Para a segurança dos usuários, foi projetado um novo guarda- corpo com sinalizadores bidirecionais refletivos que irá proporcionar mais segurança aos motoristas, principalmente no período noturno”, explica.

O secretário municipal de Agricultura e Pecuária, César Romero da Silva (Garrado), afirma que a região é bastante movimentada e as melhorias com certeza vem de encontro com a real necessidade de quem vive e passa pelo local diariamente.

O prefeito Robson Magela destaca que, com a interdição do local, imediatamente autorizou o processo licitatório para a construção de uma nova ponte.

“A estrutura da ponte ficou totalmente comprometida com o período chuvoso que tivemos no início do ano, e agora finalmente conseguimos iniciar a obra após passar toda a parte burocrática. É uma importante região que tem um intenso movimento de escoamento da produção e de moradores daquela região. É mais uma importante obra que a gestão está realizando em benefício do produtor rural”, destaca.