Prefeitura de Araxá inicia preparação para implantação da iluminação de LED em toda a cidade

A Prefeitura de Araxá deu o pontapé inicial para a implantação da iluminação de LED na cidade. A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos está realizando, inicialmente, a troca de 190 pontos que contam com esta tecnologia. Na segunda fase, a implantação do serviço irá atingir toda a cidade, com previsão de início para os próximos 15 dias.

Entre os pontos que começaram a receber a troca de lâmpadas estão a avenidas Pedro Honorato da Silva (Ecológica), Joaquim Porfírio Botelho, Getúlio Vargas, Capitão Belarmino de Paula Machado, Antônio Carlos, Cassiano de Paula Nascimento, Wilson Borges, Dâmaso Drummond, Ministro Olavo Drummond, Prefeito Aracely de Paula, Imbiara, Washington Barcelos e Amazonas, e as ruas Capitão Chaves, Uberaba, Rio Branco, Costa Sena, Juca Gonçalves, Francelino Cardoso e Primeiro de Maio.

Na expectativa de melhora do tempo para retomada do serviço, o secretário de Serviços Urbanos, Ricardo Alexandre da Silva (Kaká), explica que logo a implantação em novos pontos irá começar pelos bairros Boa Vista e Max Neumann, conforme já havia sido adiantado pelo prefeito Robson Magela.

“Com este período intenso de chuva, o tempo gasto para uma troca é de, no mínimo, 40 minutos. Por isso, já estão sendo montadas quatro frentes de trabalho com previsão de até 1.500 lâmpadas substituídas por mês. Isso significa melhor visibilidade nas ruas e avenidas da cidade e segurança para os araxaenses e turistas. Além disso, o serviço gera economia para a Administração Pública e faz com que a cidade se torne ainda mais sustentável”, destaca o secretário.

Segundo o prefeito Robson Magela, a modernização do sistema de iluminação com a substituição de lâmpadas convencionais por peças LED é um dos principais investimentos no setor público nos últimos anos.

“Logo no início desta gestão, planejamos essa a implantação do LED nos pontos da cidade que mais necessitavam. E agora, com grande alegria, demos início a este sonho coletivo, que contemplará todo o Município. Esta é a Araxá que a população tanto merece”, destaca o prefeito.

O contrato para a implantação de lâmpadas de LED na cidade foi assinado com o Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Planalto de Araxá (Cimpla) e contempla a substituição de 16.228 lâmpadas, manutenção preventiva, desenvolvimento de projetos, além da implantação de um call center para que o cidadão possa fazer suas solicitações para manutenção do serviço.