Prefeitura de Araxá inicia primeira etapa de reforma de creches e escolas

A Prefeitura de Araxá inicia, na próxima semana, a reforma de escolas municipais. De acordo com a secretária municipal de Educação, Zulma Moreira, nesta primeira etapa serão abertas simultaneamente duas frentes de trabalho, contemplando as escolas rurais Eunice Weaver (Itaipu) e José Bento (Boca da Mata).

“São adequações mais simples, como a troca de uma janela ou reparo de algum vazamento. Com essas adequações, podemos retornar às aulas presenciais para os alunos destas instituições que acabaram não iniciando o retorno junto aos demais estudantes da rede municipal”, explica Zulma.

De acordo com ela, no início do ano a pasta fez um diagnóstico fotográfico de todas as escolas da rede para identificar a demanda de cada uma. O contrato autorizado pelo prefeito Robson Magela, na ordem de R$ 3.933.846,59, prevê desde reparos breves até reformas mais substanciais em seis escolas municipais. As escolas Professora Leonilda Montandon (Caic) e Armindo Barbosa e os Cemeis Sarah Valle Abrahão e Balão Mágico são as outras quatros unidades que passarão por melhorias nesta primeira etapa.

As obras devem acontecer em paralelo com as aulas que, de acordo com a secretária, serão remanejadas entre as salas disponíveis. A previsão é que até setembro todas as seis unidades sejam concluídas.

“A rede física no processo de aprendizagem é tão importante quanto os recursos humanos. Além da segurança, assegura as condições ideais na ventilação, temperatura e conforto para o aluno e professor. Como resultado temos a promoção do bem-estar e melhoria no rendimento” afirma Zulma.