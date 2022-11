Prefeitura de Araxá inicia reforma geral da Escola Professora Leonilda Montandon (Caic)

A Prefeitura de Araxá iniciou a reforma geral da Escola Municipal Professora Leonilda Montandon (Caic). Segundo a Secretaria Municipal de Educação, o prazo estimado da obra é de 12 meses e mudanças como troca de pisos e telhados, reparos elétricos e hidráulicos, modificações na área externa e adequação às normas técnicas de acessibilidade irão oferecer um ambiente revitalizado para a aprendizagem, além de melhores condições de trabalho aos servidores.

A escola foi inaugurada em julho de 1994 e, desde então, passou por algumas manutenções, e agora recebe pela primeira vez uma reforma geral. A obra está orçada em R$ 2.068.593,52.

Por ter estrutura inovadora mas que exige manutenções constantes, a reforma do prédio do Caic, considerado patrimônio da cidade, se tornou uma das prioridades da atual gestão. Localizada no Setor Norte da cidade, a escola atende, atualmente, 830 alunos dos bairros Urciano Lemos, Ana Pinto de Almeida, Tiradentes, Salomão Drummond, entre outros, divididos em três turnos.

As aulas prosseguem normalmente, de acordo com o calendário letivo. A equipe escolar remaneja as turmas conforme a necessidade nos espaços disponíveis durante a reforma.

A secretária municipal de Educação, Zulma Moreira, destaca que a obra vai trazer grandes benefícios a toda comunidade escolar. “Um espaço acolhedor vai muito além de uma relação saudável entre estudante e educador. O aspecto físico de uma sala de aula também influencia no ensino, independentemente de qualquer idade, proporcionando a sensação de maior segurança. Essa reforma garante mais qualidade acadêmica na vida de quem frequenta diariamente a escola”, afirma.