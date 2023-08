Prefeitura de Araxá investe em energia sustentável para a Santa Casa de Misericórdia

A Prefeitura de Araxá firmou convênio no valor de R$ 50.000 com a Santa Casa de Misericórdia de Araxá. O termo foi assinado pelo prefeito Robson Magela nesta terça-feira (29) e será repassado em parcela única, por meio de recursos próprios da Administração Municipal.

O valor será utilizado para a instalação de placas fotovoltaicas na Santa Casa de Misericórdia. O objetivo principal é a otimização do sistema de energia e, consequentemente, a redução dos custos. Além do prefeito Robson Magela, também participaram da assinatura a secretária municipal de Saúde, Cristiane Gonçalves Pereira, o diretor superintendente da entidade, Ivan José da Silva, e o vereador Wellington Martins, autor da indicação do convênio.

A Santa Casa de Misericórdia de Araxá, foi fundada em 1885 e é uma entidade civil sem fins lucrativos que realiza atendimentos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Além da população local, a instituição atende também a demanda de internações e serviços hospitalares da Microrregião do Planalto de Araxá, composta por Campos Altos, Ibiá, Pedrinópolis, Tapira, Perdizes, Santa Juliana, Pratinha, e pertence à Macrorregião Triângulo do Sul, sediada em Uberaba.

O prefeito Robson Magela destaca que a energia solar fotovoltaica proporciona mais eficiência, pois os custos com energia elétrica em um hospital são extremamente altos. “Além de ser renovável e sustentável, a instalação da energia solar oferece um notável retorno sobre o investimento. Os custos da Santa Casa são altos e a gestão tem esse papel em contribuir para melhorar o atendimento aos pacientes. Seremos sempre parceiros da instituição”, diz.

O diretor superintendente Ivan José da Silva ressalta o impacto positivo do investimento para Araxá e região. “Nós temos uma conta de energia muito alta, e com a aplicação das placas fotovoltaicas teremos uma redução de gastos. Isso é muito importante, pois reduzindo as despesas podemos usar esse dinheiro para outras prioridades no hospital. Fico muito feliz por saber que a Prefeitura de Araxá reconhece e enxerga a Santa Casa como um hospital importante e fundamental, não só para Araxá, mas para toda a microrregião”, destaca.