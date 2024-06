Prefeitura de Araxá oferece acolhimento emergencial para moradores de rua durante o inverno

Com a chegada do inverno e a queda das temperaturas, a Prefeitura de Araxá intensificou a abordagem social para oferecer acolhimento emergencial às pessoas em situação de rua. Albergues e casas transitórias são alternativas para que essas pessoas possam se proteger do frio, entretanto muitos ainda preferem permanecer nas ruas.

Em resposta, a Secretaria Municipal de Ação Social, por meio do Serviço de Abordagem Social, reforçou suas atividades para garantir um abrigo seguro e acolhedor durante as noites frias.

A iniciativa, conta com o apoio da Secretaria de Segurança Pública, bem como da Polícia Militar para realizar as rondas noturnas.

A Casa Transitória oferece camas individuais, banho quente, refeições, incluindo café da manhã, almoço, café da tarde e jantar e cada abrigado recebe um kit contendo roupa de cama e toalhas.

A Casa Transitória é localizada na Av. Amazonas, 197, no Bairro São Geraldo e tem capacidade para abrigar 50 pessoas.