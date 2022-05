Prefeitura de Araxá participa do Programa Saúde nas Escolas

A Prefeitura de Araxá de Araxá está promovendo ações aos alunos da rede municipal por meio de adesão ao Programa Saúde nas Escolas (PSE), do Ministério da Saúde. Atividades desenvolvidas pelas equipes das Estratégias de Saúde da Família (ESFs), em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e Centro Universitário do Planalto de Araxá (Uniaraxá), destacam informações básicas de educação alimentar e saúde familiar nos espaços escolares.

O programa trabalha temas como alimentação saudável, prevenção à Covid-19, saúde bucal, auditiva, ocular, sexual e também ambiental, além da promoção da atividade física, cultura de paz e direitos humanos. Além disso, os alunos recebem orientações sobre prevenção à violência, acidentes, doenças negligenciadas e ao uso de álcool, tabaco e outras drogas.

As Escolas Municipais Dona Gabriela, Dr. Eduardo Montandon e Professora Auxiliadora Paiva são algumas das que já receberam o PSE.

Segundo a enfermeira da ESF Santa Luzia, Vivian Alexandra Cardoso de Paula, entrar nas escolas e ter um contato direto com alunos, professores e direção tem uma importância relevante na educação de toda a comunidade.

“Os alunos trazem vários questionamentos para a equipe de saúde e há uma grande troca de informações entre ambas as partes. Todo esse aprendizado acaba sendo levado aos familiares e vizinhos, que se sentem orientados. As crianças e adolescentes, de alguma forma, conseguem amenizar um agravo maior na saúde do ser humano”, conta.