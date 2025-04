Prefeitura de Araxá promove atividades gratuitas para pessoas idosas em diversas regiões da cidade

A melhor idade está em movimento! Em Araxá, quem tem 60 anos ou mais encontra nas ações da Prefeitura motivos de sobra para sair de casa, aprender coisas novas, fazer amigos e redescobrir talentos — tudo isso com atividades gratuitas espalhadas por diferentes pontos da cidade. A Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria Municipal de Ação Social, desenvolve uma programação semanal especialmente voltada para o público idoso.

As ações acontecem em espaços como a Praça da Família, os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e Núcleos de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Entre as atividades estão oficinas de artesanato, aulas de inclusão digital, rodas de conversa, atendimentos com assistência social, sessões de terapia e aulas de pilates — todas gratuitas e abertas à população idosa. O objetivo é promover bem-estar, inclusão digital, socialização e qualidade de vida para quem tem 60 anos ou mais.

De acordo com a secretária de Ação Social, Lillian Pereira, a iniciativa reforça o compromisso da administração municipal com a valorização e o cuidado com a pessoa idosa. “Nós acreditamos que envelhecer não significa parar, e sim continuar vivendo com qualidade, autonomia e alegria. Por isso, oferecemos atividades que estimulam tanto o corpo quanto a mente, além de fortalecer os vínculos sociais, que são essenciais nessa fase da vida”, destaca.

Confira a programação semanal:



Praça da Família

• Inclusão Digital: quintas e sextas-feiras, às 15h45

• Artesanato: quinta-feira, às 13h30

• Pilates: segunda e sexta, às 17h

CRAS Abolição

• Artesanato: segunda-feira, às 13h30

• Pilates: terça e quarta-feira, 16h

CRAS Pão de Açúcar

• Artesanato: sexta-feira, às 13h30

• Pilates: quinta-feira, às 13h30

CRAS Bom Jesus

• Artesanato: terça-feira, às 13h30

Núcleo Boa Vista

• Artesanato: quarta-feira, às 13h30

• Pilates: terça e quinta-feira, às 15h30

Núcleo Tiradentes

• Pilates: segunda e quinta, às 16h

Núcleo Santo Antônio

• Pilates: segunda, quarta e sexta, às 14h