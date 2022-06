Prefeitura de Araxá promove qualificação aos profissionais que atuam na educação infantil

Para oferecer capacitação continuada e melhores condições de trabalho aos profissionais que atuam na educação infantil, a Secretaria Municipal de Educação, promoveu, nesta semana, palestras formativas aos servidores da rede de ensino.

Os encontros aconteceram na segunda (6) e quarta-feira (8), no auditório do Centro Cultural do Colégio São Domingos. Participaram do evento aproximadamente 800 profissionais.

Com o tema “A arte da interação entre educadores e crianças: uma relação de direitos e deveres”, o palestrante e advogado Bruno Barbosa discutiu as relações que acontecem dentro das unidades escolares, seguindo o parâmetro das questões que acontecem no dia a dia, e dos direitos e deveres das crianças e de todos os profissionais da educação.

De acordo com a secretária Zulma Moreira, essa qualificação contribui para as discussões coletivas sobre a educação infantil e promove um conhecimento prático do dia a dia nas salas de aula.

“Hoje, mais do que nunca, temos a consciência de que as nossas ações têm consequências e, mais do que isso, somos seres de direitos e também de deveres. Esse momento é importante por proporcionar uma reflexão acerca do papel de cada um neste novo cenário da educação”, destaca a secretária.