Prefeitura de Araxá prorroga para dezembro o desconto de 15% no pagamento à vista do IPTU 2022

A Prefeitura de Araxá prorrogou para até 20 de dezembro o desconto de 15% no pagamento à vista do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano). O prefeito Robson Magela destaca que a prorrogação do desconto é uma forma de aliviar o planejamento financeiro da população e incentivar o contribuinte a estar em dia com o Município. “A dificuldade econômica do país está afetando várias famílias e a prorrogação do desconto ajuda o contribuinte a fazer um replanejamento do seu orçamento”, reforça o prefeito.

O contribuinte ainda pode pagar o valor integral do imposto, sem o desconto, parcelado até dezembro deste ano. Neste caso, cada parcela não pode ser menor que uma Unidade Fiscal do Município de Araxá (UFPA), atualmente em R$ 62.

Os 58.803 mil carnês já foram enviados pelos Correios e a guia de pagamento também pode ser baixada pelo site da Prefeitura de Araxá, através do link “Imobiliário” no campo “O que você precisa” da página inicial. Para isso, deve informar o número da inscrição, logradouro ou o CNPJ/CPF. Acesse neste link. ( http://201.62.57.11:9090/esiatAraxa/IPTU_Index.aspx?Origem=Menu ).

De acordo com a Secretaria Municipal de Fazenda, Planejamento e Gestão, a previsão de arrecadação este ano é de cerca de R$ 28 milhões. O contribuinte inadimplente fica impossibilitado de emitir a Certidão Negativa de Débitos e o Alvará de Funcionamento, realizar transação de imóvel (como venda ou posse de herança), entre outros.

Mais informações podem ser solicitadas no Setor de Tributos pelos telefones (34) 3691-7032 ou pelo WhatsApp (34) 9 9257-0839, das 9h às 15h.