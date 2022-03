Prefeitura de Araxá publica edital do Concurso Público para Contratação de Vigilantes

A Prefeitura de Araxá publicou edital do Concurso Público para Contratação de Vigilantes na última sexta-feira (25). São 190 vagas, sendo 19 exclusivas para pessoas com deficiência, para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais. A remuneração é no valor de R$ 1.212,00 mensais, mais um auxílio-alimentação de R$ 500 e outros benefícios voltados ao servidor público municipal. O processo completo está publicado no site da Prefeitura de Araxá e pode ser consultado no endereço eletrônico (www.araxa.mg.gov.br).

Para participar do concurso, os candidatos deverão realizar o cadastro, exclusivamente, no site da empresa vencedora da licitação (www.imamconcursos.org.br) por meio do link correspondente ao concurso público da Prefeitura Municipal de Araxá – Edital 001/2022. As inscrições começam a partir das 10h do próximo dia 6 de junho (06/06/2022) e vão até às 21h do dia 8 de julho (08/07/2022). O valor da taxa de inscrição é R$ 65,00.

O concurso público constará de Prova Objetiva de Múltipla Escolha, Teste de Esforço Físico e Avaliação Psicológica. A Prova Objetiva de Múltipla Escolha, de caráter eliminatório e classificatório, terá 25 questões com 4 opções de resposta, sendo considerado aprovado o candidato que obtiver o mínimo de 60% (sessenta por cento) dos pontos. A avaliação será aplicada em Araxá, no próximo dia 21 de agosto. O horário e local ainda serão definidos.

De acordo com o secretário municipal de Segurança Pública, Daniel Rosa, o concurso será uma oportunidade para as pessoas que desejam ingressar no serviço público. “Hoje, o Município possui vários equipamentos públicos, aberto à população na grande parte do dia. Precisamos de servidores efetivos, capacitados e treinados para melhor atender nossa população”, ressalta.

O edital do Concurso Público para a contratação de Vigilantes pode ser consultado através do link: (https://www.araxa.mg.gov.br/publicacao-listar/2/67/edital-de-concurso-p-blico-n-001-2022-concurso-p-blico-de-provas-para-provimento-de-vagas-no-quadro-de-pessoal-da-prefeitura-municipal-de-arax-mg).