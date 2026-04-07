Prefeitura de Araxá reabre leilão do Complexo Hotel Colombo e busca atrair novos investimentos para a cidade

A Prefeitura de Araxá reabriu o leilão do Complexo Hotel Colombo, abrindo nova oportunidade para investidores interessados em um imóvel com alto potencial de exploração nas áreas de turismo, hotelaria, lazer e serviços. O processo será realizado de forma totalmente online, com recebimento de lances até o dia 30 de abril de 2026, às 15h, por meio da plataforma www.lucasleiloeiro.com.br.

Com área total aproximada de 7.615 metros quadrados, o complexo está localizado em uma das regiões mais tradicionais do município, com forte vocação turística e estratégica para novos empreendimentos. O valor mínimo de arrematação é de R$ 2.665.250,00, com lances mínimos de acréscimo de R$ 1.000,00.

A expectativa é que a venda do imóvel contribua para a atração de investimentos privados, impulsionando a economia local e possibilitando a reocupação qualificada de um espaço com grande relevância histórica e potencial de desenvolvimento.

Interessados podem realizar visitas técnicas ao imóvel mediante agendamento prévio, com antecedência mínima de três dias úteis através do e-mail da Controladoria-Geral do Município ([email protected]).

O Complexo Hotel Colombo já havia sido levado a leilão anteriormente, sem concretização de venda. Com a reabertura, o Município busca ampliar o alcance da oferta e atrair novos perfis de investidores. Entre as principais mudanças em relação aos leilões anteriores está a ampliação das condições de pagamento, com possibilidade de parcelamento em até 100 vezes, com ou sem entrada.

A iniciativa também está relacionada à necessidade de destinação adequada do imóvel, considerando os custos elevados de manutenção e a ausência de projetos públicos para ocupação direta do espaço, além do cumprimento de determinações judiciais.