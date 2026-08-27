Filarmônica de Minas Gerais faz concerto gratuito em Araxá no dia 5 de setembro

A Filarmônica de Minas Gerais, um dos projetos culturais mais importantes do País, dá sequência à sua turnê estadual e chega a Araxá para um grande concerto gratuito, ao ar livre e aberto a todo o público, no dia 5 de setembro (sábado), às 20h, no Pátio da Fundação Cultural Calmon Barreto. No repertório, grandes clássicos, que vão de Tchaikovsky a Gilberto Gil. A regência é do maestro convidado Rossini Parucci, que também é contrabaixista da Orquestra. A apresentação terá interpretação em Libras.

Na primeira parte, o programa mostra o quanto músicas escritas em outros séculos estão mais próximas do que podemos imaginar e como uma música do italiano Giuseppe Verdi, do inglês Edward Elgar ou do russo Tchaikovsky pode transportar o público para um mundo de fantasias. Essa tradição histórica será complementada por músicas adaptadas para a linguagem orquestral, desde o mexicano Augustin Lara até o baiano Gilberto Gil.

Com direito a um final apoteótico, com o Galope de Guilherme Tell e outras surpresas, o programa diversificado reafirma o significado da palavra orquestra: soar junto, promovendo um encontro de experiências vibrantes e acessíveis a todos.

“Apoiar a vinda da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais a Araxá e incentivar o intercâmbio com músicos locais é valorizar a cultura e contribuir para expandir o impacto positivo, significativo e duradouro que a cultura e a música podem trazer para a comunidade”, reforça Alan Ferreira, Especialista de Responsabilidade Social Corporativa e Relações com a Comunidade da CBMM.

Este projeto é apresentado pelo Ministério da Cultura e pela CBMM, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura e da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais. Mantenedor: Cultura e Turismo. Apoio: Amigos da Filarmônica. Realização: Instituto Cultural Filarmônica, Funarte e Ministério da Cultura.

Intercâmbio Cultural

Nos últimos meses, foi realizado um intercâmbio entre integrantes da Orquestra Jovem de Araxá e músicos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, proporcionando oportunidades de orientação prática, tanto presencial quanto online. Essas experiências se somaram a oficinas coletivas, que abordaram diferentes aspectos da formação e da prática orquestral, ampliando o contato dos jovens músicos com profissionais da Filarmônica.

O trabalho reafirma a continuidade das ações educacionais desenvolvidas em Araxá e evidencia a solidez do relacionamento construído com a comunidade ao longo de todos esses anos, fortalecendo vínculos e criando novas oportunidades.

Para o maestro José Soares, regente associado e responsável pela área educacional da Filarmônica de Minas Gerais, “esses encontros ampliam as possibilidades de formação dos jovens músicos e, ao mesmo tempo, ilustram a proximidade da Filarmônica das realidades educacionais e artísticas em diferentes regiões de Minas Gerais.”

No dia 3 de setembro, alunos da Orquestra Jovem de Araxá e músicos da Filarmônica de Minas Gerais se encontram novamente para mais um módulo do intercâmbio cultural, que conta com o patrocínio da CBMM.

Filarmônica de Minas Gerais

Turnê Estadual – Araxá –

5 de setembro – 20h

Pátio da Fundação Cultural Calmon Barreto

Rossini Parucci, regente convidado

Repertório

BIZET

Carmen: Prelúdio

VERDI

Nabucco: Abertura

TCHAIKOVSKY

A Bela Adormecida: Valsa

ELGAR

Pompa e Circunstância: Marcha nº 4

SUPPÉ

Cavalaria Ligeira: Abertura

NEPOMUCENO

Batuque

LARA/González

Granada

NAZARETH/Kuhlmann

Odeon

G. GIL/G. Mannis

Domingo no Parque

ROSSINI

Guilherme Tell: Galope

Informações: www.filarmonica.art.br

Orquestra Filarmônica de Minas Gerais

A Filarmônica de Minas Gerais reafirma, a cada concerto e com uma vigorosa programação, sua vocação pela excelência artística. Referência no Brasil e no mundo desde sua fundação, em 2008, é resultado de uma política pública do Estado de Minas Gerais, seu principal mantenedor.

Conduzida por seu Diretor Artístico e Regente Titular, Fabio Mechetti, a Filarmônica é composta por 90 músicos de todas as partes do Brasil, da Europa, da Ásia e das Américas.

A orquestra recebeu numerosas menções e prêmios, possui 20 álbuns gravados e obteve uma indicação ao Grammy Latino em 2020. As temporadas de concertos são realizadas na Sala Minas Gerais, sua sede em Belo Horizonte, em seis séries, sinfônicas e de música de câmara, em que são interpretadas obras do repertório clássico ao contemporâneo, com convidados de destaque nos cenários nacional e internacional.

Cumprindo com sua missão de difundir e promover o acesso à música de concerto, a Filarmônica mantém relevante programação gratuita e de cunho educacional em Belo Horizonte e outras cidades do Estado. Possui, ainda, ações de formação profissional e realiza transmissões ao vivo de suas apresentações.

Referência internacional por seu projeto arquitetônico e acústico, a Sala Minas Gerais é considerada uma das principais salas de concerto da América Latina. Juntas, Filarmônica e Sala Minas Gerais vêm transformando a capital mineira em um importante polo da música de concerto.

Sobre a CBMM

Líder mundial na produção e comercialização de produtos de Nióbio, a CBMM atende mais de 500 clientes em 50 países. Com sede no Brasil e escritórios regionais na Holanda, Singapura, Suíça e Estados Unidos, a companhia fornece tecnologia aos setores de infraestrutura, mobilidade, aeroespacial, saúde e energia.

Desde a sua fundação, há mais de sete décadas, a CBMM desenvolve projetos no Brasil e em diversos países do mundo para fomentar a adoção da tecnologia do Nióbio por diversas indústrias. Para suportar seus planos de crescimento por meio da diversificação, a empresa tem uma atuação focada na pesquisa e no desenvolvimento de novas aplicações, seja na siderurgia ou em novos materiais, atuando através de parcerias com clientes, instituições de pesquisas e investimentos estratégicos em empresas e startups.