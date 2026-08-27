Avenida das Bandeiras passa a se chamar Avenida José Alberto de Camargo em homenagem ao legado do ex-presidente da CBMM

A tradicional Avenida das Bandeiras, principal via de acesso ao Complexo Industrial da Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM) em Araxá, passa oficialmente a se chamar Avenida José Alberto de Camargo. A nova denominação foi celebrada nesta quinta-feira (27), durante a inauguração do memorial dedicado ao executivo que marcou a história da empresa e o desenvolvimento do mercado mundial de nióbio.

A cerimônia reuniu a atual diretoria da CBMM, ex-diretores da companhia, familiares de José Alberto de Camargo, autoridades municipais e representantes dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Entre os presentes estavam os filhos de Camargo, Mônica Camargo e Felipe Camargo. O empresário Fernando Moreira Salles também fez questão de participar da homenagem.

A alteração do nome da avenida foi formalizada pela Lei nº 8.643, de 9 de abril de 2026, aprovada pela Câmara Municipal e sancionada pelo prefeito Robson Magela. A via, inaugurada em 2003, passa agora a carregar o nome de uma das principais lideranças da história da CBMM.

Durante a solenidade, o CEO da CBMM, Ricardo Lima, destacou o legado deixado por José Alberto de Camargo e ressaltou que sua liderança se confunde com a própria história do nióbio no mundo.

Mais de três décadas à frente da CBMM

José Alberto de Camargo presidiu a CBMM entre 1974 e 2004 e permaneceu no Conselho de Administração da companhia de 2005 a 2016. Ao longo de mais de três décadas de atuação, teve papel estratégico na expansão da empresa e na consolidação do nióbio como um produto de importância global.

Durante a solenidade desta quinta-feira, um vídeo apresentou momentos da trajetória de Camargo, destacando sua participação no desenvolvimento do mercado de nióbio e diferentes episódios que marcaram sua passagem pela liderança da companhia.

A produção também ressaltou aspectos que iam além dos negócios. A preocupação com o desenvolvimento ambiental e humano esteve entre os pontos destacados, assim como iniciativas relacionadas à tecnologia, à educação e ao meio ambiente.

Legado para Araxá e para a CBMM

A trajetória de José Alberto de Camargo esteve diretamente ligada à transformação da CBMM em uma empresa de atuação internacional e também ao desenvolvimento de Araxá.

Sua gestão foi marcada por uma visão estratégica de longo prazo, com investimentos e iniciativas que contribuíram para ampliar a presença global da companhia e fortalecer programas voltados à tecnologia, à educação e ao meio ambiente.

A homenagem representa, dessa forma, o reconhecimento ao legado construído por Camargo e à relação histórica entre a CBMM e o município de Araxá.

Com a nova denominação, uma das principais portas de entrada do complexo industrial passa a levar o nome de quem dedicou décadas à construção da história da empresa e ao desenvolvimento do setor de nióbio.

A Avenida José Alberto de Camargo simboliza, assim, não apenas uma mudança de nome, mas a preservação da memória de uma trajetória que se confunde com importantes capítulos do desenvolvimento econômico e social de Araxá.