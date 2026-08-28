Prefeitura informa interdições de trânsito nas proximidades ao Estádio Municipal Fausto Alvim nesta sexta





A Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública, informa que, nesta sexta-feira (28), das 12h às 15h, haverá interdição temporária de algumas vias de acesso ao Estádio Municipal Fausto Alvim, em virtude da realização do Simulado de Incidente com Múltiplas Vítimas (IMV).

O trânsito de veículos ficará suspenso nas ruas João Ribeiro e Benedito Simões Borges, no cruzamento com a Rua João Batista Fernandes, e na Rua Paul Harris, no cruzamento com a Avenida Prefeito Aracely de Paula. O acesso de moradores será liberado durante o período.

O simulado vai reunir profissionais da saúde, segurança pública, resgate, Defesa Civil, hospitais e instituições de ensino, simulando a queda de um refletor sobre uma arquibancada do estádio e reproduzindo um cenário de acidente com múltiplas vítimas. O evento é aberto à comunidade com início às 13h.