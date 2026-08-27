Onça-parda é localizada em árvore no bairro Ana Pinto

Uma onça-parda foi localizada nesta quinta-feira em uma árvore de grande porte no bairro Ana Pinto, em Araxá. O Corpo de Bombeiros foi acionado após moradores avistarem o animal.

Uma equipe dos Bombeiros está no local acompanhando a situação e tomando os cuidados necessários para proteger os moradores e também o animal.

Os militares aguardam a chegada de um médico-veterinário para ajudar no resgate. A intenção é retirar a onça da árvore com segurança e encaminhá-la para um local adequado.

A orientação é que os moradores não se aproximem do animal e não tentem fazer o resgate por conta própria.

Novas informações serão divulgadas assim que houver novidades sobre a ocorrência.

Atualização – Ocorrência envolvendo onça-parda no bairro Ana Pinto



Durante a ocorrência, foram realizados disparos de dardos tranquilizantes com o objetivo de realizar a contenção segura da onça-parda. Um dos disparos atingiu o animal, que passou a apresentar sinais de letargia.



Mesmo assim, a onça conseguiu descer da árvore e entrou em uma área de mata, não sendo mais avistada pela equipe.



O CBMMG permanece no local realizando buscas pelo animal e orientando a população quanto aos cuidados e à necessidade de manter distância da área.