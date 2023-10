Prefeitura de Araxá realiza eleição para diretores de escolas e creches da Rede Municipal em dezembro

A Prefeitura de Araxá vai realizar o Processo de Indicação do Diretor Escolar para que alunos, pais e servidores possam escolher quem vai exercer o cargo de diretor nas 46 unidades próprias (escolas e creches) do Município, por meio do voto direto. A eleição acontece no próximo dia 21 de dezembro.

A legislação especifica critérios técnicos de mérito e desempenho para a candidatura ao pleito. Entre esses critérios, estão a Certificação Ocupacional para participação de candidatos no processo de escolha de diretor; possuir graduação em Pedagogia; apresentação do plano de ação para implementação na comunidade, abordando aspectos administrativos, financeiros e pedagógicos da unidade de ensino.

A secretária Municipal de Educação, Zulma Moreira, ressalta a importância da participação da comunidade. “Essa gestão democrática promove a descentralização do poder, fazendo com que haja um comprometimento de toda comunidade com todas as questões que dizem respeito à escola, trabalhando sempre para a qualidade do ensino e da aprendizagem. Afinal, são eles que têm esse contato mais próximo no dia a dia”, afirma.

O prefeito Robson Magela destaca que é por meio do processo de eleição que prevalece a vontade da comunidade escolar, conforme as carências e anseios que são pontuais de cada unidade de ensino.

“O Processo de Indicação do Diretor Escolar é a maneira de trazer mais envolvimento dos servidores e da comunidade com a escola e, consequentemente, com o aprendizado dos alunos. Além de fortalecer o compromisso por parte do diretor, permite a cobrança e estabelece a responsabilidade de todos que participaram do processo de escolha”, conclui.