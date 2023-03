Prefeitura de Araxá realiza leilão de bens móveis inservíveis no dia 27 de março

A Prefeitura de Araxá realiza, pela primeira vez, um leilão de bens inservíveis. São bens móveis municipais que não atendem mais sua função, seja pela impossibilidade de recuperação, ociosidade para fins municipais ou fim da vida útil dos referidos objetos, como por exemplo, sucatas de cadeiras e mesas escolares, armários, ferros, alumínios em geral, sucatas de materiais eletrônicos, dentre outros.

Os bens disponíveis encontram-se incluídos em único lote, sendo o valor mínimo de R$ 10.000. O leilão acontece no próximo dia 27 de março, às 9h30, no Setor de Licitação, situado no Centro Administrativo – avenida Rosália Isaura de Araújo nº 275 – Bloco 03.

Apesar de não mais úteis à Instituição, os bens em leilão podem ser utilizados para outras destinações, como por exemplo, reciclagem ou aproveitamento de peças. Os móveis, que constituem o lote único do leilão, poderão ser visitados pelos interessados até o dia 20 de março, mediante agendamento prévio na Controladoria Geral do Município.

Após a abertura do edital, os objetos poderão ser vistoriados de acordo com horários e datas estabelecidos. Poderão participar do certame pessoas físicas (maiores de 18 anos) ou jurídicas. Para ter acesso a mais informações, basta acessar o edital disponível no link “Licitações” no site oficial da Prefeitura de Araxá; “Processo nº 040”.

Link do edital: ( https://bit.ly/3ZUv72r )