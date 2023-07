Prefeitura de Araxá realiza mais uma entrega de itens arrecadados pela Campanha do Agasalho 2023 – Doar é Aquecer

Com uma iniciativa em prol da solidariedade, a Secretaria Municipal de Ação Social lançou no mês de junho a Campanha do Agasalho 2023 – Doar é Aquecer. A ação arrecadou mais de 600 itens, entre cobertores, agasalhos, toucas infantis, sapatinhos, casacos, pares de meias e demais itens que estão sendo distribuídos a pessoas carentes com apoio de entidades filantrópicas de Araxá.

O Grupo da Solidariedade foi o primeiro a ser contemplado com as doações. Na segunda etapa, os agasalhos foram distribuídos para o Centro Espírita Luz e Consolação, no bairro Urciano Lemos. A entidade espírita existe desde 1951 e realiza a distribuição de sopas, cestas básicas e roupas, atendendo aproximadamente 700 pessoas por mês.

Nesta segunda fase da campanha, foram arrecadadas centenas de peças incluindo cobertores, moletons, casacos, calças, pijamas, travesseiros, entre outros. De acordo com o presidente da entidade, Pierre Borges, a doação chegou em um momento oportuno.

“No momento nós estamos atravessando uma carência muito grande, e as pessoas têm nos procurado, têm famílias dormindo no chão. Então, tudo que recebemos seja, agasalho, cobertor, ou qualquer outra coisa que irá ajudar as famílias que precisam, é muito bem-vindo. Estamos muito felizes”, diz.

O secretário Wagner Cruz afirma que a Gestão Municipal tem o compromisso social de atender quem está passando por dificuldades. “É um sentimento de muita alegria poder praticar o bem ao próximo. E ficamos mais felizes ainda por perceber que a população abraçou essa campanha e realizou as doações em todos os pontos de arrecadação. Agora muitas famílias que precisam serão amparadas”, reforça.