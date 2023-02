Prefeitura de Araxá realiza vistoria em áreas com potencial de risco devido ao intenso período chuvoso

A Prefeitura de Araxá vistoriou nove pontos com potencial de risco ou iminente a desastres naturais e acidentes. O trabalho envolveu o Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá (IPDSA), a Secretaria Municipal de Obras Públicas e Mobilidade Urbana e a Defesa Civil Municipal.

Além do bairro Pão de Açúcar 3, que foi atingido por uma erosão no sábado (28), as equipes vistoriaram pontos nos bairros Pão de Açúcar 2, Jardim Natália, Jardim América, Camuá, Área 3 e Jardim das Oliveiras, além da avenida Hitalo Ros e a rua Gustavo Rios, na Morada do Sol.

De acordo com o superintendente do IPDSA, Vinícius Martins, o objetivo principal das vistorias é mapear e monitorar a real situação dessas áreas e estabelecer diretrizes e estratégias de adequação e prevenção, com intuito principal de preservar vidas, dar mais segurança à população e minimizar as consequências sociais, ambientais e econômicas causadas pelos eventos que possam vir ocorrer.

Ele diz que as visitas técnicas ainda buscam analisar os riscos, impactos, danos ambientais, e identificação de patologias existentes nos locais vistoriados e suas possíveis causas. “Entre os principais problemas enfrentados estão inclusos danos ambientais, invasão asfáltica e em alguns casos, comprometimento da segurança e moradia da população. Além disso, a área verde e nascentes também podem ser prejudicadas”, afirma.

No caso do Pão de Açúcar 3, Vinícius relata que antes do deslizamento acontecer o local não aparentava nenhum indício de que poderia ocorrer algum acidente.

“Por isso, através dessa vistoria, vamos obter informações junto à equipe da Secretaria de Obras e verificar quais medidas devem ser adotadas pelo responsável, descrever as possíveis Áreas de Preservação Permanente (APP) e analisar quantas estão em risco”, relata.

Uma Comissão de Trabalho foi montada para promover a recuperação da área afetada, possibilitando o acompanhamento da situação de emergência e realizou a interdição e desocupação de residências próximas da erosão, prestando todo o apoio necessário para as famílias atingidas no Pão de Açúcar 3.