Prefeitura de Araxá reativa Comitê de Enfrentamento à Dengue

Promover ações efetivas que envolvam toda a comunidade para conscientização, combate e prevenção à dengue. Com esse intuito, a Prefeitura de Araxá, através da Vigilância em Saúde, reativou o Comitê de Enfrentamento à Dengue na cidade.

As reuniões estavam suspensas há cerca de dois anos, desde o início da pandemia do coronavírus, e a necessidade de reativar o comitê veio diante do atual cenário da doença no município. Segundo dados da Vigilância em Saúde, somente este ano o município registrou 134 casos da doença até o momento.

A coordenadora da Vigilância em Saúde, Leninha Severo, diz que no ano passado, durante o pico da pandemia, as pessoas ficavam mais em casa e por isso estavam mais atentas aos focos que eventualmente poderiam surgir em seus terrenos.

“Este ano o número de casos já é maior que todo o registro de 2021, que foi de 26 casos. O retorno das reuniões do comitê é para planejar ações que mobilizem toda a população e autoridades para evitar o aumento de casos e hospitalizações”, avalia.

O Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti (LIRAa) realizado em janeiro apontou a taxa de 1,8% de infestação do mosquito transmissor da dengue, febre amarela, zika e chikungunya. Isso significa que a cada 100 imóveis, quase dois apresentaram algum foco do mosquito.

O principal foco do mosquito continua sendo pratos de plantas, tambores (e outros reservatórios d’água) e recipientes plásticos. Os bairros Santo Antônio, Novo Santo Antônio, Solaris, Jardim Europa 4 e Boa Vista 2 apresentaram o maior número de focos do mosquito da dengue.

Entre as ações pré-definidas estão a mobilização da população através de mutirões de limpeza, a realização de ações com educadores em saúde voltada para as escolas e empresas, além de campanhas educativas divulgadas através dos canais de comunicação da Prefeitura de Araxá.

Também, o carro de pulverização de inseticida de Ultra Baixo Volume (UBV) pesado, conhecido como carro fumacê, continuará atuando na cidade durante todo o mês de abril.

No primeiro encontro, além da Secretaria Municipal de Saúde, participaram também representantes do Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá (IPDSA); de hospitais, comércio, instituições de ensino superior, além de autoridades do Corpo de Bombeiros Militar, Tiro de Guerra, Polícia Militar e Polícia de Meio Ambiente.