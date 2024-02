Prefeitura de Araxá recebe dois carros fumacê para combater a dengue; confira o cronograma

A Prefeitura de Araxá recebeu da Secretaria de Estado de Saúde dois veículos fumacê para reforçar as ações de combate à dengue e outras doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti.

O serviço vai percorrer, a partir desta terça-feira (20), as regiões que apresentaram maiores índices de notificações nas últimas quatro semanas epidemiológicas. Desde o início de 2024, Araxá teve um total de 911 notificações e 515 casos confirmados de dengue.

Neste primeiro momento, serão contemplados os bairros Adhemar Rodrigues Valle, Lamartine, Jardim das Primaveras 1 e 2, Jardim das Oliveiras 1 e 2, Novo Pão de Açúcar 3, Alvorada, Santa Mônica, Pão de Açúcar, Pedra Azul, Novo Horizonte, Cincinato de Ávila, Pedro Pezzuti, São Pedro, Urciano Lemos, Residencial Bocaina, Santo Antônio, Boa Vista, Riviera do Lago, Vila das Artes, José Ferreira Guimarães, Jardim Bela Vista, Santa Terezinha, Sagrada Família e São Vicente.

As ações acontecem em horários estratégicos para otimizar os serviços de pulverização do inseticida e seguem inicialmente uma programação dividida em quatro ciclos, entre os dias 20 e 27 de fevereiro. Os horários de atuação do veículo fumacê são pela manhã, das 5h às 9h, e na parte da tarde e noite, das 17h às 22h.

De acordo com secretária municipal de Saúde, Cristiane Gonçalves Pereira, algumas medidas devem ser seguidas pelos moradores no momento em que o veículo passa pela rua, como manter portas e janelas abertas, evitar ficar próximo ao carro, cobrir reservatórios de água para consumo e retirar roupas expostas em varais e recipientes onde animais de estimação bebem água e se alimentam.

“Nós não medimos esforços para que o Município recebesse o carro fumacê. Essa é uma tratativa com a Secretaria de Estado de Saúde que foi iniciada no fim de 2023 e recebemos de forma oficial a chegada dos dois veículos para hoje. É extremamente importante o envolvimento da sociedade no combate à doença. São ações do dia a dia que fazem toda a diferença, como por exemplo, evitar recipientes com água parada, manter caixas d’água e lixeiras sempre tampadas, quintal sem lixo e sem entulho, garrafas e baldes de cabeça para baixo. Juntos vamos conseguir combater a doença”, destaca.

A coordenadora da Vigilância em Saúde de Araxá, Leninha Severo, explica que o carro fumacê age como forma de complementar e promover a rápida interrupção da transmissão da dengue e precisa estar associada à conscientização da população.



Confira o cronograma (é importante deixar janelas abertas para melhor eficiência do fumacê)

Data: 20/02/2024

Período: Tarde / Noite

Horário: 17h às 22h

Ciclo: 1º Ciclo

Bairros: Adhemar Rodrigues Valle, Lamartine, Jardim das Primaveras 1 e Jardim das Primaveras 2

Data: 21/02/2024

Período: Manhã

Horário: 5h às 9h

Ciclo: 1º Ciclo

Bairros: Alvorada e Santa Mônica

Data: 21/02/2024

Período: Tarde / Noite

Horário: 17h às 22h

Ciclo: 1º Ciclo

Bairros: Novo Horizonte e Cincinato de Ávila

Data: 22/02/2024

Período: Manhã

Horário: 5h às 9h

Ciclo: 1º Ciclo

Bairro: Centro

Data: 22/02/2024

Período: Tarde / Noite

Horário: 17 às 22h

Ciclo: 1º Ciclo

Bairro: Centro

Data: 23/02/2024

Período: Manhã

Horário: 5h às 9h

Ciclo: 1º Ciclo

Bairros: Pedro Pezzuti e São Pedro

Data: 26/02/2024

Período: Tarde / Noite

Horário: 17 às 22h

Ciclo: 1º Ciclo

Bairro: Santo Antônio

Data: 27/02/2024

Período: Manhã

Horário: 05h às 09h

Ciclo: 1º Ciclo

Bairros: Vila das Artes, José Ferreira Guimarães e Jardim Bela Vista

