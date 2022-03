Prefeitura de Araxá reinaugura Núcleo de Convivência do Bairro Bom Jesus

Um espaço mais acolhedor, funcional e com cheiro de pintura nova. Após cerca de um ano fechado para reforma estrutural, a Prefeitura de Araxá reinaugurou o Núcleo de Convivência do Bairro Bom Jesus. A entrega do equipamento social à comunidade aconteceu no sábado (26), durante a estreia do projeto Prefeitura no Bairro. E o espaço, totalmente revitalizado, foi o anfitrião para receber a primeira edição do projeto itinerante do Governo Municipal.

“É uma satisfação poder voltar a este local para entregar este serviço em seu pleno funcionamento à comunidade. A gente sabe o quanto é um espaço importante para oferecer serviços de programas e benefícios da Secretaria de Ação Social. É aqui que a gente fortalece os vínculos familiares e comunitários, implanta políticas públicas que dão mais dignidade à população, além de aproximar a gestão da população local”, destacou o prefeito Robson Magela na reinauguração.

A secretária municipal de Ação Social, Cristiane Gonçalves Pereira, acrescentou que o Núcleo de Convivência do bairro Bom Jesus foi um dos primeiros locais que foram visitados pela atual gestão. “Nós tínhamos notícia da vulnerabilidade da região e da necessidade de implantar políticas públicas efetivas voltadas para assistência social. Quando chegamos, deparamos com um espaço destruído, sem manutenção, com problemas estruturais e equipe insuficiente para atender à demanda da população. Foi quando definimos pela reforma geral”, relembrou.

Entre as principais reestruturações no prédio estão a troca de vidros das portas e janelas, pintura nova, conserto de infiltrações, troca de telhado, reforma dos banheiros e da cozinha, reparos elétricos e revitalização do campo de futebol e da quadra poliesportiva.

Tereza Cássia de Jesus é moradora do bairro há cerca de 40 anos e participa como membro da Associação de Moradores do Bairro Bom Jesus. Ela foi a primeira a discursar durante a reinauguração do núcleo e falou da importância do pleno funcionamento do equipamento social para a comunidade. “Isso significa acompanhamento das famílias, assistência a quem mais precisa, além de oferta de serviços como cursos profissionalizantes, práticas esportivas e lazer para nossas crianças e jovens”, disse.

O Núcleo de Convivência do Bairro Bom Jesus atende cinco bairros do entorno e oferece mais de 15 serviços. O atendimento ao público é de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. A quadra poliesportiva e campo de futebol estão abertos conforme agendamento prévio, das 18h às 20h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 13h às 18h. O núcleo fica na rua Jason Armando de Paula, nº 117.