Prefeitura de Araxá repassou mais de 187 milhões em convênios e termos de fomento entre 2021 e 2024

A Prefeitura de Araxá repassou entre 2021 e os primeiros meses de 2024 o valor de R$ 187.698.446,68 em convênios e termos de fomento. Os recursos custeiam projetos e ações em prol da população e auxiliam entidades do terceiro setor.

Em 2021, foram repassados R$ R$ 38.334.465,15 milhões; enquanto 2022 foi o ano com mais repasses, totalizando R$ 61.115.502,08; 2023 somou R$ 53.982.558,93; e só nos primeiros cinco meses de 2024 foram R$ 34.265.920,52.

Os convênios são recursos advindos dos governos federal, estadual e municipal, destinados às áreas de saúde e educação.

Já os termos de fomento, são realizados com recursos próprios ou de fundos (Fundo Municipal da Criança e do Adolescentes – FMDCA; Fundo Municipal do Idoso – FMI e Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS) destinados à formalização de parcerias entre a administração pública e Organizações da Sociedade Civil (OSC), para a promoção de atividades de interesse público.



Repasses