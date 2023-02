Prefeitura de Araxá vai reajustar salários de professores de acordo com o Piso Nacional

Valorização e investimento para a educação. A Prefeitura de Araxá vai alterar o piso salarial dos professores da Educação Básica da Rede Pública Municipal. O projeto de lei que autoriza a alteração foi aprovado pela Câmara Municipal nesta terça-feira (14) e será sancionado pelo prefeito Robson Magela. O reajuste será retroativo ao mês de janeiro e proporcional ao Piso Nacional da categoria, que é de 14,95% para 2023.

O Piso Nacional é o valor mínimo que deve ser pago aos professores do magistério público da Educação Básica, em início de carreira. A Lei 11.738 de 2008, que institui o piso, estabelece que os reajustes devem ocorrer a cada ano, em janeiro.

O prefeito Robson Magela destaca que o investimento na Educação começa na valorização dos professores. “Araxá foi uma das poucas cidades que acompanhou o reajuste nacional em 2022 e este ano não será diferente. Nosso compromisso é valorizar e reconhecer a atuação profissional dos educadores, especialmente os da rede municipal. Uma notícia boa também é que, se aprovado pelo Legislativo, o reajuste será retroativo ao mês de janeiro”, explica.

De acordo com a secretária municipal de Educação, Zulma Moreira, a gestão está investindo no desenvolvimento da Educação. “Esse trabalho de valorização começou com as reformas das escolas, mobiliário novo, distribuição de materiais escolares para todos os alunos, compra de tablets e computadores, brinquedos para a educação infantil, entre outros. A gestão, mais uma vez, está se adequando ao piso salarial nacional, reafirmando o compromisso com a classe educacional. Os professores merecem esse reajuste salarial”, destaca.