Prefeitura e Corpo de Bombeiros entregam certificados de brigadistas para servidores da Guarda Patrimonial

A Secretaria Municipal de Segurança Pública e o Corpo de Bombeiros realizaram a entrega de certificados para 25 guardas patrimoniais que participaram do Curso de Formação de Brigadistas Orgânicos, em cerimônia realizada no auditório da Prefeitura de Araxá nesta terça-feira (1º). O treinamento teve duração de 20 horas com aulas práticas e teóricas.

O encontro contou com a presença do prefeito Robson Magela, do vice-prefeito e secretário municipal de Governo, Mauro Chaves, do secretário municipal de Segurança Pública, Daniel Rosa, do comandante do 1º Pelotão do Corpo de Bombeiros Militar, capitão Thiago Augusto Pereira, do sargento João Galdino Silva Filho (ministrante do curso), e do tenente da Polícia Militar, Josué Muniz Andrade, representando o 37º Batalhão.

O curso aconteceu entre os dias 30 agosto e 1º de setembro, quando os servidores aprenderam sobre Brigada de Incêndio e Primeiros Socorros, nível intermediário. O curso compreendeu noções sobre análise primária do paciente com verificação de sinais vitais e nível de consciência, massagem cardíaca de nível básico o suficiente para prestar socorro até a chegada de profissional especializado.

“Eles também aprenderam sobre como se comporta o fogo, como prevenir e como manusear extintores. Foi uma parceria muito produtiva e qualificou esses profissionais para que saibam a melhor medida a ser tomada diante de casos de urgência”, complementa capitão Augusto.

“São técnicas importantes e que salvam vidas. Uma vez capacitados, eles podem aplicar esse aprendizado não só no exercício do trabalho como também no convívio social”, reiterou o secretário Daniel Rosa.

O vice-prefeito Mauro Chaves elogiou a gestão da secretaria e disse que a preparação vem em momento oportuno. “A gente vê que a cada ano, durante a seca, aumenta o número de registros de ocorrência de incêndios, o que sobrecarrega os bombeiros militares. Uma vez capacitados, esses servidores podem contribuir com esse trabalho”, relatou.

O prefeito Robson Magela destacou a importância da realização de cursos de aperfeiçoamento e capacitação. “São nesses cursos de capacitação que eles aprendem técnicas que depois podem contribuir com a sociedade. Ou seja, a população também sai ganhando”, destacou.