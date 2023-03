Prefeitura é homenageada com honrarias em comemoração aos 50 anos do Uniaraxá

“Tudo será possível se o caminho for a educação!”. Esta citação marcou a abertura da solenidade de outorga de honrarias em comemoração aos 50 anos do Centro Universitário da Planalto de Araxá (Uniaraxá), nesta quinta-feira (2), no Teatro CBMM.

O prefeito Robson Magela, representando o Município de Araxá, e a secretária municipal de Educação, Zulma Moreira, representando a Rede Municipal de Educação, estiveram entre os homenageados.

No total, foram 50 agraciados representantes das áreas de educação, cidadania e assistência social de Araxá e região atendida pelo Uniaraxá. Todos receberam a outorga juntamente com mudas de diferentes tipos de ipê, simbolizando a vida, evolução, conhecimento e responsabilidade socioambiental.

O reitor do Uniaraxá, professor José Oscar de Melo, ressalta a atividade comemorativa como demonstração de gratidão a parte da sociedade. “A concessão de honraria para essas pessoas tão significativas, que contribuem continuamente para o desenvolvimento da educação e de tantas outras questões na região, merecem toda homenagem e gratidão. Cada uma delas, representam um ano da trajetória do Uniaraxá e dividem conosco agora seus êxitos e grandes vitórias, pois agregam de forma imensurável para o bem de toda a comunidade’’, diz.

O prefeito Robson Magela acrescenta que a parceria entre representações é um dos grandes pilares para o desenvolvimento da educação. “Todos esses cidadãos homenageados realizam um trabalho brilhante em Araxá e na região e, com isso, transformam a vida de inúmeras pessoas para melhor. É disso que nós precisamos, pois não conseguimos construir nada sozinhos. Necessitamos do trabalho de mais pessoas como essas para viver em constante avanço, principalmente na educação. Parabenizamos o Uniaraxá, que há 50 anos forma excelentes profissionais”, conta.

Para a secretária Zulma Moreira, as honrarias destacaram a bela trajetória de 50 anos do Uniaraxá. “Fazer parte de datas marcantes é motivo de grande honra. Sou egressa do Uniaraxá e fiz parte desta história, como todos que foram homenageados hoje. Toda atividade voltada para arte, educação, cultura e responsabilidade social, deve ser fortemente e sempre reconhecida”, destaca.