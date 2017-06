Prefeitura finaliza projeto para retomar Obra do Gabinete que estava parada  

A Prefeitura de Araxá finalizou os projetos para término das obras do Gabinete do Prefeito no Centro Administrativo. A construção foi paralisada por diversas vezes nos últimos anos devido a problemas estruturais e a necessidade de adequação de projetos. O empreendimento já está em fase licitatória, o que permitirá a sequência da construção do prédio. O custo estimado é de R$ 3,8 milhões.

A construção do Centro Administrativo foi iniciada em 2010 com previsão de conclusão para o fim de 2011. A obra precisou de reparos antes mesmo de ter sua primeira etapa finalizada. Já em 2012, a estrutura metálica onde será o gabinete estava enferrujada.

O secretário municipal de Obras Públicas e Mobilidade Urbana, Sebastião Donizete de Souza, conta que o empreendimento passará por importantes melhorias. “Nós vamos concluir essa obra interna, que vai acomodar o Gabinete do Prefeito, o Gabinete da Secretaria de Governo, além da Ouvidoria, da Procuradoria-Geral do Município e da Assessoria de Comunicação Social. Teremos também um espaço de auditório para cerca de 100 lugares. Vamos ter um acesso ao Gabinete, assim como uma passarela que vai interligá-lo a avenida João Paulo II”, destaca o secretário.

Donizete explica que algumas ações já serão realizadas durante o andamento do processo licitatório. “Nós iremos fazer uma inspeção na fundação da obra doe prédio, já que grande parte dele foi construído em um aterro e o restante em uma área de corte. As informações que recebemos, com relação a fundação, não nos deram segurança para a dar sequência à obra. Portanto, teremos que fazer uma inspeção para verificar a condição das fundações e assim evitar uma surpresa maior no futuro”, ressalta.

De acordo com o secretário, a estimativa do custo é da ordem de R$ 3,8 milhões. “Iremos entregar o prédio em condições de ocupação. Já foram elaborados todos os projetos de elétrica, hidráulica, arquitetura, proteção à descarga atmosférica, telefonia e rede. Enfim, a obra envolve não só o prédio, mas todo seu entorno. Dentro desse custo, de R$ 3,8 milhões, está tudo contemplado”, explica Donizete.

Segundo o prefeito Aracely, o interesse da administração municipal é colocar rapidamente o Gabinete do Centro Administrativo à disposição do Poder Executivo de Araxá. “Nós temos dois prédios onde estamos funcionando precariamente. Um na antiga Câmara Municipal, na Praça Coronel Adolfo, e o outro na sede da antiga prefeitura. Essa é uma dificuldade a mais porque divide um pouco a administração, mas o Centro Administrativo irá abrigar todos os espaços necessários ”, afirma o prefeito.

Donizete lembra que a previsão de início das obras, pós-período licitatório, é de sessenta a noventa dias. “A licitação pode ter recurso, são duas fases, uma de habilitação e a outra apresentação de proposta. Estimamos este prazo, considerando a possibilidade de ocorrer algum empecilho durante o processo, mas esperamos que o processo tramite normalmente e que até março do ano que vem, a obra esteja pronta”, conclui o secretário.