Prefeitura inaugura a Praça da Igreja Nossa Senhora Aparecida, no bairro Alvorada

A Praça Wilton Leal Júnior foi inaugurada nesta quarta-feira, dia 2 de outubro, sendo mais uma área de lazer totalmente reestruturada que a Administração Municipal de Araxá entrega para a comunidade. Os moradores do bairro Alvorada comemoram a construção da nova praça que conta com bancos, equipamentos de ginástica e ainda pode sediar eventos da Igreja de Nossa Senhora Aparecida. A atual gestão já investiu R$ 6,6 milhões na construção de cinco praças e revitalização de outras sete, em diversas regiões da cidade.

A solenidade de inauguração contou com a presença do prefeito Aracely de Paula, secretários, vereadores, moradores do bairro, familiares do Wilton Leal Júnior, convidados e imprensa. Aracely se lembrou que o bairro começou quando em sua administração foram construídas as primeiras cem casas, depois dobraram o número de unidades totalizando 200 moradias, época em que descobriu que trabalhando poderia facilitar a vida de quem precisava de um lar. “Temos um orgulho muito grande desse bairro, foi aqui que tivemos a certeza de que era possível fazer. Entregamos para a população essa praça, um bem que tem um valor extraordinário. Agradeço aos secretários, aos vereadores, à população do Alvorada, ao Edinho Souza, nosso secretário/ vereador. Trabalhando assim é que nós vamos dar uma resposta altamente positiva a Araxá, essa cidade que aprendeu o caminho do desenvolvimento e tem coragem de enfrentar os obstáculos”, reforçou o prefeito.

Em nome da Paróquia, o Padre Eliseu Pereira de Carvalho disse que essa é uma importante obra para o bairro. “Para nós é uma grande alegria e será de grande proveito. Esse espaço em frente à Matriz de Nossa Senhora Aparecida, é um ganho, o espaço estava mal utilizado, agora se tornou um local de convivência onde todos poderão se encontrar, se confraternizar, ficou muito bom”.

Amilton Borges, morador do bairro agradeceu a construção da praça. “Vai ser excelente para a população do bairro Alvorada. Nossos filhos, netos e nós faremos exercícios, aproveitaremos bastante esse espaço aqui, teremos melhor qualidade de vida. A estrutura é excelente, ficou muito bem feita”.

Jussara Drummond é vizinha da praça, conta que gostou da obra. “Representa uma melhoria muito grande para o bairro, para nós moradores, nossos filhos. É uma oportunidade de lazer, é um espaço para fazermos exercícios, a Prefeitura está de parabéns”.