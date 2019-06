Prefeitura incentiva a geração de mais de mil empregos no DI

A Administração Municipal de Araxá tem se dedicado em promover o desenvolvimento econômico com geração de empregos e para isso trabalha sério na atração de novas empresas para o Distrito Industrial (DI) da cidade. A Prefeitura através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação Tecnológica, buscou a legalização de 29 terrenos do DI que estavam destinados com vícios pelas gestões anteriores, foram reincorporados ao patrimônio do município e estão sendo repassados para a iniciativa privada. O Prefeito Aracely de Paula, ressalta que o projeto permitindo o repasse dos lotes foi aprovado pelo Ministério Público dando consistência às empresas interessadas em ocupar terrenos naquele setor. “Ampliamos a área de atuação para receber novas indústrias, o sistema está em franco desenvolvimento gerando trabalho e renda para o município. Temos diversas indústrias espalhadas pela cidade e outras que deverão vir também. É um processo de crescimento que se estende em todos os setores de Araxá”, afirma.

O Secretário Geraldo Lima Júnior, explica que foi implantada uma nova legislação de incentivo para atrair novas empresas não só para o DI mas para toda a cidade. Com essa nova dinâmica, já foram elaborados dois editais de licitação, destinando terrenos para 13 novas empresas. “Temos empresas em funcionamento e em fase adiantada de construção. No primeiro edital foram habilitadas sete empresas, gerando 595 novas vagas de emprego e no segundo edital mais seis empresas com a geração de mais 550 vagas”.

Entre as empresas beneficiadas com os editais está a Sackett Equipamentos e Sistemas, que trabalha há 12 anos com projetos para indústrias de fertilizantes e está implantando na cidade uma fábrica para produção de equipamentos para as indústrias do setor. O Diretor Geral, Oscar Ordonez, informa que com recursos próprios está investimento R$ 3,5 milhões na construção da fábrica. A previsão é começar a funcionar em fevereiro de 2020 aumentando de 25 para 100 a geração de empregos na cidade. “Atendemos o mercado nacional e exportamos para vários países. Nossos trabalhos são terceirizados porque não tínhamos fábrica própria. Isso nos deixa pouco competitivos no mercado, temos que pagar lucro para terceiros e esse lucro queremos que fique em Araxá, queremos expandir mais ainda a nossa empresa”.

O empresário João Batista Soares, sócio proprietário da Oxiara, também foi beneficiado. A empresa que trabalha com transporte e venda de oxigênio, gás industrial e medicinal para 14 cidades na região, ocupava um área de 100 metros quadrados no perímetro urbano, foi transferida para uma área de 2.800 metros quadrados, um investimento de R$ 610 mil. “Fizemos a parceria com a prefeitura em 2017, construímos a nossa sede e estamos no novo endereço desde o dia 10 de maio. Fizemos o investimento pensando no futuro e tenho plena certeza de que as coisas vão melhorar mais, esse apoio aqui é o principal, estou muito feliz”.

Geraldo explica que um terceiro edital deve ser lançado em meados de julho, oferecendo 18 lotes e 14 empresas já manifestaram interesse. Ressalta que o mercado está se movimentando, os empresários elogiam o processo seletivo aprovado pelo Ministério Público, renovado pela Câmara de Vereadores em cada edição. “As empresas estão vindo para Araxá em função da estrutura, da educação, das ações pela segurança e saúde, que refletem na qualidade de vida da população. Tudo isso mais a nossa lei de incentivo, complementa essa situação positiva que atrai empresas para a cidade”, finalizou Geraldo Lima.

As empresas que estão implantadas ou em processo de instalação no DI são:

Analítica Química Indústria e Comércio Ltda

Gran Bolsas

Comercial Agrícola São Gotardo

Sackett do Brasil Equipamentos e Sistemas Ltda

Oxiara Logística Ltda

Revitec Tecnologia em Revestimentos Ltda

Transliza Ltda

Indústria e Comércio de Louças Sanitárias Santa Clara Ltda

Fertitrading Indústria de Fertilizantes Ltda

Brasil Inspeção de Equipamentos Industriais Ltda

João Pedro Indústria e Comércio Ltda

Laticínios Taquari Ltda

Senco Operação e Manutenção Industrial Ltda