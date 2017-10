Prefeitura inicia processo de desapropriação para construção do primeiro viaduto

Expectativa é que os projetos de execução sejam concluídos até dezembro próximo e obras sejam iniciadas já em 2018.

A Prefeitura de Araxá deu início ao processo de desapropriação de 11 casas da Rua Uberaba para a construção de um viaduto sobre a avenida João Paulo II. O anúncio foi feito pelo prefeito Aracely de Paula durante o programa “Bom Dia, Prefeito”. O objetivo é promover a mobilidade urbana no município, com um melhor trânsito nas vias que dão acesso às regiões sul e oeste da cidade. O projeto de desapropriações foi elaborado para gerar menos impacto aos moradores e comerciantes da região.

A Comissão de Avaliação de Imóveis Desapropriados, publicado no Diário Oficial do Município (DOMA), é composta pelo secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovações Tecnológicas, Geraldo Lima Júnior (presidente) e pelos membros servidores Fausto Barreto (Fundação da Criança e do Adolescente – FCAA), e Felipe Rocha da Silva (Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovações Tecnológicas).

Para o prefeito Aracely de Paula, a construção do viaduto representa a confiança de Araxá no seu potencial de crescimento econômico. “Uma obra extremamente necessária para a nossa população. Nomeamos uma comissão que já trabalha nas desapropriações aonde iremos implantar o primeiro viaduto que nós prometemos para a população. Uma ação decisiva para o crescimento da nossa cidade. Depois, vamos partir para a construção do segundo viaduto, na avenida Amazonas, que é fundamental para o desenvolvimento da nossa cidade”, destaca.

O presidente da comissão, secretário Geraldo Lima Júnior, ressalta que a comissão já começou a reunir com os moradores. “Ao mesmo tempo em que transmitimos às pessoas uma mensagem de respeito, de compreensão e de entendimento do momento em que cada família passa, nós mostramos a importância da obra para o futuro de Araxá. As famílias entendem o nosso recado e apresentam um histórico, uma necessidade e uma preocupação. Colhendo essas informações, a comissão vai construindo uma solução para cada família”, afirma.

Segundo Geraldo, essa é a primeira fase de trabalhos da comissão. “Na segunda fase das tratativas, esperamos concluir a negociação, fechando o valor da desapropriação que cada família entende ser o mais justo. Não há interesse da Prefeitura em deixar a família desassistida em função de um valor mal negociado. A preocupação é que seja encontrado um valor justo para a Prefeitura pagar e para a família adquirir outro imóvel”, completa.

Início das Obras

Paralelamente ao processo de desapropriação das casas, o secretário de Obras Públicas e Mobilidade Urbana, Sebastião Donizete de Souza, explica que o projeto de construção do viaduto da Rua Uberaba já tem fechado os aspectos técnicos com relação à localização, à distância, o afastamento das moradias e a criação de uma praça. “A expectativa nossa é de fechar todos os projetos executivos até dezembro deste ano para que, efetivamente, a obra tenha início em 2018. Já os projetos para a construção do segundo viaduto, localizado na avenida Amazonas, serão desenvolvidos também no próximo ano”, enfatiza o secretário.