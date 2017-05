Prefeitura inicia projeto de revitalização e modernização do Distrito Industrial

Uma cidade cada vez mais atrativa e dotada de melhores condições de competitividade. A Prefeitura de Araxá deu início ao Programa de Revitalização e Modernização do Distrito Industrial. Entre os investimentos já realizados pela administração municipal estão a oferta de energia elétrica, o cabeamento de fibra ótica, a instalação de câmera de videomonitoramento, a implantação do ponto de apoio da Polícia Militar, a regularização da coleta de lixo, a implantação de um redutor de velocidade próximo ao aeroporto e o recapeamento asfáltico das principais vias do Distrito.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovações Tecnológicas, Geraldo Lima Júnior, afirma que o objetivo é tornar a indústria araxaense cada vez mais forte, inovadora e sustentável, gerando negócios, riquezas e desenvolvimento para o município. “Com a inclusão de Araxá no Programa de Modernização e Revitalização dos Distritos Industriais de Minas Gerais, pela Codemig, iniciamos um plano de ações para identificar as principais potencialidades, os setores produtivos e as necessidades de infraestrutura do nosso DI. ”

De acordo com o secretário, o primeiro passo foi criar uma política específica que promovesse um desenvolvimento econômico sustentável no município. “Inicialmente, realizamos uma serie de investimentos em melhorias no Distrito Industrial que vão desde a implantação de uma infraestrutura de ponta a estruturação de um ambiente de cooperação. Paralelamente, criamos legislações que garantem uma maior segurança jurídica, que estabelece critérios e incentivos para atrair novas empresas e que permite um diálogo continuo entre empresários e o poder público municipal”, ressalta Geraldo.

O presidente da Câmara Setorial do Distrito Industrial, Paulo Nesrala, evidenciou as melhorias possíveis com a parceria estabelecida nesta nova gestão do prefeito Aracely de Paula. “Entre os principais problemas solucionados estão a estabilização da energia elétrica, a mudança de alguns postes do local da avenida que dá acesso ao Distrito Industrial e a implantação de um semáforo. Temos, também, com muita ajuda da Administração, a passagem do cabo óptico na BR-262 e a ampliação do serviço para que o cabo circule todo o Distrito Industrial”, ressalta o presidente.

Em encontro promovido pela Codemig, que reuniu empresários do DI, autoridades municipais, representantes da Fiemg, dentre outros convidados, foi definido uma lista com 45 tarefas a serem executadas no Programa de Revitalização e Modernização do Distrito Industrial. Um plano de ações está sendo elaborado em conjunto pelas entidades participantes e a expectativa é que sua execução inicie a partir de julho próximo.

“Fizemos 45 sugestões que vão desde novas tecnologias até um espaço adequado para repouso e lazer dos servidores do DI”, concluiu Paulo. As melhorias vão proporcionar mais segurança e conforto para os mais de 3 mil funcionários que trabalham nas 40 empresas instaladas no local e a chegada de novas unidades empresariais.