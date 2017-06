Prefeitura inicia revitalização do acesso ao setor norte

A revitalização do trânsito no acesso ao setor norte é uma preocupação da gestão municipal, que iniciou, neste mês, a abertura da rua Maria de Lourdes Moreira até a avenida Ananias Teixeira. A ligação entre as duas vias facilitará o acesso dos moradores aos bairros da região do Urciano Lemos e adjacências, além de desafogar o trânsito no sentido avenida Washington Barcelos. A obra demandou desapropriação de duas casas, cuja assinatura de escrituras e pagamento foram concluídos na segunda-feira, 5, durante audiência no gabinete do prefeito com a presença dos proprietários dos imóveis.

Toda a obra será realizada com recursos próprios, com previsão de término em 60 dias. O custo com a desapropriação dos dois imóveis foi de R$ 472 mil, enquanto a infraestrutura tem custo previsto de R$ 150 mil.

O trabalho está sendo acompanhado pelo prefeito Aracely de Paula e pelo secretário de Serviços Urbanos, Marco Antonio Rios. O secretário informa que com a revitalização, a Rua Maria de Lourdes Moreira passará a ter mais 10 metros de pista pavimentada e que a Avenida Ananias Teixeira terá uma conversão à direita com sinalização horizontal.

Outra ação do prefeito será demolir a sede da antiga Escola Estadual Luiza de Oliveira Faria, onde atualmente funciona a secretaria municipal de Ação e Promoção Social, e no local construir uma rotatória. “Isso permitirá a construção de um binário. Na Avenida Washington Barcelos, teríamos só o sentido da Igreja Santa Rita para o bairro Urciano Lemos. Na rua Maria de Lourdes Moreira, teríamos apenas o sentido da Pedro de Paula Lemos para a Ananias Teixeira”, disse o secretário.

O prefeito Aracely, que acompanhou o início da obra na tarde de segunda-feira, destaca o benefício da fluidez do trânsito na Rua Washington Barcelos, já que a expectativa é aumentar o fluxo de veículos, naquela região, com a reabertura do Parque do Cristo, que atualmente passa por revitalização.

“Viabilizaremos a implantação, em duas mãos, do trânsito da cidade a todos os bairros que ficam depois da entrada da Rua Washington Barcelos no sentido do Urciano Lemos e todos os bairros considerados novos, como o Salomão Drummond, Ana Pinto, Francisco Duarte, Abolição e outros. Teremos um trânsito desafogado, o que facilitará a ligação do centro da cidade aos bairros e vice-versa. Entendemos que essa modificação é de vital importância para o bom funcionamento do trânsito naquela região e, principalmente, para maior segurança dos moradores”, destacou o chefe do Executivo.