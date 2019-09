Prefeitura inicia Semana da Pátria em Araxá

A Prefeitura de Araxá, através da Secretaria de Educação, iniciou as comemorações da Semana da Pátria nesta segunda-feira, 2 de setembro. A solenidade promovida no Altar da Pátria, na Praça Artur Bernardes, contou com a participação do prefeito Aracely de Paula e de secretários municipais; do comandante do 37° Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel Fernando Reis; do chefe de Instrução do Tiro de Guerra, subtenente Ney Lúcio do Nascimento; do representante do 2º Pelotão do Corpo de Bombeiros, tenente Luiz Ricardo de Oliveira; da Câmara Municipal representada pelo vereador Adolfo Maurício da Silva; diretores, professores e estudantes de escolas municipais; representantes do Colégio Dom Bosco, da Escola Estadual Vasco Santos e da imprensa. Na solenidade houve apresentações de alunos da Escola Municipal Auxiliadora Paiva e o Hino Nacional foi executado pelo músico Lindomar Henrique, professor da Escola Municipal de Música Maestro Elias Porfírio de Azevedo.

O prefeito Aracely de Paula, agradeceu a presença de todos, principalmente dos representantes da Secretaria de Segurança e parceiros da área de segurança, reforçando que Araxá é uma cidade que pode sim comemorar muitas conquistas no dia da pátria. “Enfrentamos constantemente grandes desafios pela busca de dias melhores para todos. Para nós é um orgulho, uma satisfação poder participar dessa jornada que engrandece a todos que se somam num ato de solidariedade fazendo da nossa cidade uma cidade diferenciada e abençoada. Que a semana da pátria seja de reflexão e que ela faça de Araxá uma cidade cada vez melhor”, ressaltou Aracely.

A secretária de Educação, Edna Campos, destacou que a programação é cívica e festiva para as pessoas não se esquecerem que precisamos lutar pela efetivação da nossa liberdade. “Completamos 197 anos de independência. O Dia 7 de setembro é a festa do povo que demonstra nosso orgulho em ser brasileiro. Mesmo com todas as dificuldades somos um povo vencedor. Que Deus abençoe sempre Araxá”.

O chefe de instrução do Tiro de Guerra, subtenente Ney Lúcio do Nascimento, informou que a Semana da Pátria é muito importante para o Exército Brasileiro, incentivam a participação dos atiradores em todas as atividades. “Conseguimos inserir nos nossos jovens valores que não podem ficar esquecidos como cidadania e amor à pátria. A Semana existe em comemoração ao 7 de setembro, mas é importante lembrar que o amor à pátria deve existir durante o ano inteiro”.

O comandante do 37º Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel Fernando Reis, disse que a PM como instituição militarizada participa ativamente de todas as atividades. “É o momento de falar de patriotismo, civismo, respeito e amor à pátria. Esperamos que as pessoas possam reacender esses sentimentos porque só assim a gente vai conseguir transformar o Brasil na sociedade melhor de fato”. Nesta terça-feira, 3, as atividades da Semana da Pátria serão promovidas às 8h, na sede do 37º Batalhão da Polícia Militar.