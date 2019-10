Prefeitura intensifica manutenção e limpeza no Parque do Cristo

A Prefeitura Municipal de Araxá trabalha diariamente fazendo a manutenção e limpeza do Parque do Cristo. O local voltou a ser um dos principais pontos de encontro de turistas que visitam a cidade e também da comunidade em geral.

O coordenador do Parque do Cristo, Pedro Cândido Neto, diz que o objetivo do trabalho desenvolvido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovações Tecnologias é preservar o patrimônio público e atender da melhor forma todos os visitantes. “Tantos os turistas como a comunidade araxaense têm apoiado este trabalho e contribuído de forma bastante positiva com a manutenção e limpeza do parque”, afirma Pedro.

A funcionária pública, Marcia Rodrigues, veio com a família da cidade de Itabira e está encantada com a beleza do Parque do Cristo. “Estou visitando Araxá pela primeira vez junto com meu marido e minhas duas filhas. O Parque do Cristo está muito bem cuidado e é um ótimo espaço para o lazer das crianças. Estou gostando muito e vou voltar mais vezes”, diz a turista.

Maria Geralda mora em Araxá e sempre passeia no Parque do Cristo e destaca a organização e limpeza do local. “A gente se sente muito bem aqui no Parque do Cristo. Adoro passear com a minha família e venho quase todos os finais de semanas”, acrescenta Maria.

O Parque do Cristo de Araxá foi reinaugurado pela Prefeitura de Araxá em dezembro de 2017 depois de anos fechado. As obras de revitalização e reforma custaram em torno de R$ 3,2 milhões.

Entre as ações de revitalização, o Parque foi totalmente integrado a avenida Washington Barcelos com a construção de novas praças e a instalação de bancos e equipamentos de ginástica para o incentivo à prática esportiva. O local ganhou um setor de atendimento de turistas na sua nova recepção com informações sobre a história de Araxá e os pontos turísticos da cidade.

O Parque do Cristo conta com uma pista de caminhadas com cerca de 1,4 mil metros de percurso e a sua escadaria com 267 degraus também é utilizada para atividades físicas, além de mais 53 degraus de escadas laterais até o mirante, totalizando 320 degraus.

A imagem do Cristo é iluminada por um moderno sistema de iluminação formado por luzes especiais multicoloridas, assim como há no Rio de Janeiro (RJ) e na Torre Eiffel, em Paris.