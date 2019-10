Prefeitura intensifica manutenção nos cemitérios de Araxá

Em virtude do Dia de Finados, a Prefeitura de Araxá, através da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos está com os serviços de manutenção intensificados nos dois cemitérios da cidade. Funcionários estão trabalhando para deixar os Cemitérios São João Batista e das Paineiras em condições de receber o público neste sábado, 2 de novembro. Além da limpeza geral, o trabalho consiste na pintura da capela, dos portões de entrada e dos muros dos cemitérios.

Os cemitérios de Araxá já estão abertos em horário estendido. Tanto o Cemitério São João Batista como o das Paineiras estão de portas abertas de 7h às 20h. Este horário ampliado vigora até o dia de Finados, 2 de novembro.

A Secretaria de Serviços Urbanos está com 26 servidores envolvidos no trabalho das 7h às 20h, com previsão de conclusão para sexta-feira, 1° de novembro. Os familiares também já limpam os jazigos. A Prefeitura sempre programa a limpeza e manutenção dos cemitérios durante todo o ano. Araxá tem 1.948 túmulos no Cemitério das Paineiras, enquanto que no Cemitério São João Batista, registra o número de 5.580 jazigos. Essas informações são atualizadas mensalmente pela Secretaria de Serviços Urbanos.