Prefeitura lança o projeto Fruta no Campo

Em comemoração do Dia Mundial das Florestas e da Árvore (21 de março), a Prefeitura de Araxá lançou nesta semana o projeto Fruta no Campo, com o plantio de 30 árvores frutíferas na zona rural do município.

O projeto é idealizado pela Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, em parceria com a Secretaria Municipal de Ação Social, através da Casa do Pequeno Jardineiro, Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM) e Sociedade de Promoção Humana – Fazendinha Senhor Jesus.

O projeto aposta na inserção de variadas espécies nativas e frutíferas, com o intuito de unir diversificação alimentar e preservação do meio ambiente, tudo isso em pequenos espaços, principalmente áreas desflorestadas.

“A expectativa é que esta técnica possa amenizar limitações de solos, minimizar riscos de degradação e otimizar a produtividade por meio da diversificação de fruteiras, como jambolão, pitanga, cerejinha do cerrado, amora silvestre, tamarindo, ameixa, grumixama, manga e outras nativas, respeitando as necessidades, o desenho da propriedade e os desejos dos agricultores”, explica o secretário Fárley Pereira de Aquino.

O produtor rural que tiver interesse em participar do projeto e receber as mudas, deve entrar em contato com a Secretaria de Agricultura, através do telefone 3691-7040, e agendar um horário para o preenchimento da ficha e a retirada das mudas.