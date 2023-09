Prefeitura Municipal de Araxá empossa primeiros convocados para a Guarda Patrimonial

O prefeito Robson Magela empossou, na sexta-feira (15), a primeira turma de convocados aprovados no concurso público para o cargo de Guarda Patrimonial, lotado na Secretaria Municipal de Segurança Pública.

A cerimônia também contou com as presenças do secretário Daniel Rosa, do presidente da Câmara, Bosco Júnior, do presidente do Centro de Atendimento ao Servidor (CAS), Hely Aires, do comandante da Guarda Patrimonial, Leandro Duarte, e dos vereadores Evaldo do Ferrocarril, Dirley da Escolinha, Jairinho Borges e Valtinho da Farmácia.

De acordo com Daniel Rosa, ao todo, 153 candidatos foram aprovados e, nesta primeira convocação, 46 servidores foram convocados. As próximas convocações ocorrerão de acordo com a programação da Secretaria Municipal de Segurança Pública.

“É um momento muito importante, pois temos certeza de que cada um dos convocados irá contribuir significativamente com o desenvolvimento do nosso município. Os guardas serão capacitados para que prestem um trabalho de qualidade em nossa cidade. Este é o nosso principal intuito”, reforça o secretário.

O prefeito Robson Magela recepcionou cada um dos novos servidores e destacou a posse como um momento muito especial para a Prefeitura de Araxá. “Cada uma dessas pessoas correu atrás, estudaram, se dedicaram e agora estão colhendo os frutos dos quais tanto merecem. E sabemos que é com este mesmo empenho que irão cuidar com muito zelo de nossa cidade. É uma grande oportunidade não só para eles, mas também para nós, que vamos poder contar com profissionais exemplares”, afirma.

Luciene Cristina Santos Ferreira Borges conta sobre a felicidade de fazer parte do quadro de servidores da Guarda Patrimonial. “Espero fazer jus a essa convocação e desempenhar um excelente trabalho na Segurança Pública, buscando a proteção não somente do patrimônio do município, mas, consequentemente, dos cidadãos que aqui vivem”, reforça.