Prefeitura oferece cursos sobre ferramentas que dão transparência a gastos com educação

A Secretaria Municipal de Educação de Araxá está com inscrições abertas para dois novos cursos que serão oferecidos gratuitamente por meio do programa Formação pela Escola, do Ministério da Educação.

Os cursos têm carga horária de 60 horas e visam apresentar as principais características e funcionalidades do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE) e o Plano de Ações Articuladas (PAR), ambas ferramentas eletrônicas de acesso público às informações referentes aos orçamentos de educação da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios.



As aulas serão na modalidade virtual e contarão com a tutoria de uma profissional da Secretaria Municipal de Educação.

As inscrições seguem até a próxima sexta-feira (15) e os interessados devem realizar o cadastro do seu CPF no Ambiente Virtual de Aprendizagem do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) através do link www.sso.acesso.gov.br/login.



A matrícula deve ser feita no site www.fnde.gov.br/ava, opção Curso com Tutoria.

Posteriormente, o interessado deve encaminhar um e-mail para [email protected] informando: nome completo, CPF e telefone de contato.

Em caso de dúvidas, o interessado deve tratar com a tutora municipal Jaqueline Batista pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (34) 9 9133-6498.

Podem se inscrever cidadãos que exerçam funções de gestão, execução, monitoramento, prestação de contas e controle social de recursos orçamentários no segmento da educação ou qualquer cidadão que tenha interesse em conhecer melhor as duas ferramentas que dão mais transparência aos gastos públicos com educação.